Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce avem nevoie de rutină?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 09:44

De ce avem nevoie de rutină și cum ne influențează aceasta sănătatea fizică și psihică? Află răspunsurile în ediția Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru.

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