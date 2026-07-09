Advertising
Advertising
Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce avem nevoie de rutină?
De ce avem nevoie de rutină și cum ne influențează aceasta sănătatea fizică și psihică? Află răspunsurile în ediția Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru.
Citește și
- 10:37Medicamentele-minune de slăbit Wegovy și Mounjaro vin cu o mulțime de reacții adverse, arată un nou studiu
- 10:36Prima zi de viață a unui bebeluș, o a doua șansă pentru o mamă
- 07:29Fragmentarea calculilor urinari fără intervenție clasică
- 21:25Caz suspect de infectare cu Legionella după inundațiile de la metrou. Un angajat Metrorex este în stare gravă, iar colegii au fost trimiși la controale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News