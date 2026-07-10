Anchetă Realitatea: otrava ascunsă din alimentele consumate zilnic. Românii, campioni la zahăr în UE

România se clasează pe primul loc în Uniunea Europeană la consumul de zahăr. Inamicul alb, pe care îl regăsim acum pe aproape toate etichetele de la raft, crește tot mai mult riscul de îmbolnăvire și bineînțeles, duce la apariția obezității. Grăsimea se așază pe organe și distruge treptat întregul organism. În țara noastră, bolile cardiovasculare au o incidență de 2,5 ori mai mare decât media europeană și reprezintă principala cauză de mortalitate, conform Realitatea PLUS.
România, campioană la consumul de zahăr
Românii sunt cei mai mari consumatori de zahăr din Uniunea Europeană, potrivit ultimelor date, iar țara noastră se află pe această poziție de mai bine de trei ani. Consumul anual ajunge la aproximativ 400.000 de tone de zahăr, ceea ce înseamnă o medie de aproape 30 de kilograme pentru o singură persoană. Cantitatea este de două ori mai mare decât media Uniunii Europene.
Zahărul nu se mai găsește doar în dulciuri sau în sucuri. El apare în tot mai multe produse de la raft, inclusiv în alimente considerate obișnuite, cum ar fi iaurturile, sosurile, mezelurile sau alte produse procesate.
„România înregistrează un consum anual de aproximativ 400.000 tone de zahăr. Media națională ajunge la circa 30 de kilograme de zahăr pe an pentru o singură persoană, o cantitate de două ori mai mare decât media Uniunii Europene.”
Românii spun că zahărul este peste tot
Mulți oameni recunosc că încearcă să evite produsele cu mult zahăr, însă spun că este greu să găsească alimente care să nu conțină zahăr sau îndulcitori. Alții spun că citesc rar etichetele, pentru că informațiile sunt trecute cu litere foarte mici.
„Toate au zahăr, așa că... Chiar și astea de sunt fără zahăr, vă spun, au îndulcitori.”
Zahărul ascuns, o problemă în produsele pentru copii
Specialiștii atrag atenția că una dintre cele mai mari probleme este zahărul adăugat în produsele destinate copiilor. Acesta apare în alimente în care părinții nu s-ar aștepta să îl găsească, de la iaurturi cu fructe până la mezeluri.
„Atenția noastră ar trebui să se îndrepte asupra produselor alimentare destinate copiilor, în care se folosește zahăr adăugat.”
„Instituțiile statului ar trebui să se concentreze în special asupra unor politici publice prin care să se interzică folosirea zahărului în unele produse alimentare în care acesta nu își are locul, cum ar fi mezelurile pentru copii sau iaurturile cu fructe. În acestea găsim o cantitate mare de zahăr, de până la trei lingurițe la 100 de grame, ceea ce înseamnă cantitatea recomandată pentru consumul unei zile întregi.”
Un exemplu este iaurtul cu fructe, unde zahărul poate apărea printre primele ingrediente. Eticheta arată cantitatea de zaharuri la 100 de grame, însă mulți cumpărători nu verifică aceste detalii înainte să pună produsul în coș.
„Acesta este un iaurt cu fructe de pădure, ne uităm inițial la ordinea ingredientelor și vedem zahărul prezentat printre primele. Ne uităm și pe 100 grame de produs, glucide din care zaharuri scrie clar aici 9,5 grame.”
Cum se citește corect eticheta
Eticheta este principalul loc unde consumatorii pot vedea cât zahăr conține un produs. Ingredientele sunt trecute în ordinea cantității, de la cel mai mult la cel mai puțin. Dacă zahărul apare printre primele ingrediente, produsul conține o cantitate importantă.
„Eticheta produselor alimentare trebuie verificată cu strictețe. Ingredientele sunt obligatoriu listate în ordinea descrescătoare a cantităților. Astfel, primul ingredient din listă se află în cantitatea cea mai mare, iar ultimul în cantitatea cea mai mică.”
Pentru mulți români, însă, etichetele sunt greu de citit, iar scrisul mic îi face să renunțe la verificarea ingredientelor. În aceste condiții, zahărul ascuns ajunge să fie consumat zilnic, fără ca oamenii să își dea seama.
Sosurile și băuturile îndulcite, printre cele mai riscante
Medicii spun că zahărul este folosit în multe produse procesate pentru a le face mai gustoase. Sosurile, ketchupul și alte produse asemănătoare pot conține adaosuri mari de zahăr, chiar dacă nu sunt percepute de consumatori ca alimente dulci.
„Sosurile pe care le cumpărăm, ketchupul sau alte tipuri de sosuri, conțin un adaos excesiv de zahăr, tocmai pentru că acesta acționează ca un potențiator de gust.”
„Zahărul are implicații majore din punctul de vedere al creșterii aportului caloric.”
Băuturile îndulcite sunt considerate și mai periculoase, pentru că zahărul din lichide este absorbit rapid de organism. Un singur pahar de suc poate depăși cantitatea de zahăr recomandată pentru o zi întreagă.
„Sucurile conțin mult zahăr, iar acesta este foarte ușor asimilabil. Din produsele lichide, zahărul ajunge rapid în circulație și are efecte metabolice imediate.”
Ce se întâmplă în organism când zahărul este consumat în exces
Consumul mare de zahăr nu duce doar la kilograme în plus. Medicii avertizează că zahărul în exces poate afecta ficatul, vasele de sânge și inima. Grăsimea se poate depune în interiorul organismului, în jurul organelor, iar acest lucru duce la inflamație și la suprasolicitarea corpului.
„Zahărul în exces începe să se transforme în trigliceride în ficat. Ficatul se supraîncarcă, iar celulele din ficat, care ar trebui să producă toate proteinele, se dau peste cap. Sinteza este afectată, astfel încât organismul începe să funcționeze tot mai prost. Dacă ficatul nu merge bine, nici toxinele nu mai sunt curățate. Se produce și o inflamație foarte mare, care ajunge să ne afecteze vasele de sânge și inima.”
„Grăsimile se pot depune la exterior, dar se depun și în interior. Pe lângă ficat, discutăm de grăsimea depusă în jurul organelor, a tubului digestiv și a inimii. Aceasta generează efecte directe inflamatorii și de suprasolicitare a organelor.”
Obezitatea este în creștere în România
În România, rata obezității este tot mai mare. Aproximativ 4 din 10 adulți suferă de obezitate, iar dacă sunt incluse și persoanele supraponderale, procentul ajunge la peste 60% din populație.
Specialiștii spun că pofta de dulce se formează încă din primele luni de viață. În plus, o mare parte dintre gustările pentru copii au zahărul printre ingredientele importante, ceea ce poate influența obiceiurile alimentare de mai târziu.
Oamenii încearcă să evite produsele procesate
Unii români spun că încearcă să cumpere mai puține alimente procesate și să aleagă produse cât mai simple. Chiar și așa, recunosc că este dificil să evite complet zahărul ascuns.
„Caut să nu iau conserve, salamuri și să cumpăr carne macră sau cu puțină grăsime.”
Schimbarea, cerută și de la autorități
O parte dintre consumatori spun că oamenii pot fi mai atenți la ce cumpără, dar că schimbarea trebuie să vină și prin reguli mai clare. Ei cer etichete mai ușor de citit și măsuri care să limiteze folosirea zahărului în produsele unde nu ar trebui să existe.