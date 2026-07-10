Advertising
Advertising
Sanatate· 1 min citire
Risc uriaș de epidemie de rujeolă în România. Vaccinul ROR lipsește în mai multe județe
Rujeolă
Publicat10 iul. 2026, 08:41
SursăRealitatea PLUS
Risc de epidemie de rujeolă în România. Dozele care protejează împotriva rujeolei lipsesc în mai multe județe, iar copiii nu mai pot fi vaccinați la timp.
Citește și
- 08:33Anchetă Realitatea: otrava ascunsă din alimentele consumate zilnic. Românii, campioni la zahăr în UE
- 08:33Cea mai bună băutură de consumat după cină dacă te confrunți cu constipația, potrivit dieteticienilor
- 07:26Digestia dificilă pentru anumite alimente? Ce poate fi
- 21:13Șocul termic la intrarea în apă. Cum apare și de ce poate fi fatal chiar și pentru persoanele sănătoase
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News