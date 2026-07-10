Noi probe în cazul uciderii lui Charlie Kirk: mesajele în care Tyler Robinson ar fi recunoscut atacul: „Eu am fost. Îmi pare rău!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 09:01

Audierea preliminară în cazul uciderii activistului conservator american Charlie Kirk a adus noi detalii despre comportamentul lui Tyler Robinson, tânărul de 23 de ani acuzat de crimă. Procurorii au prezentat în instanță mesaje text și o înregistrare video cu declarația fostului coleg de apartament al suspectului, Lance Twiggs, care susține că Robinson i-a mărturisit că el l-a împușcat pe Kirk.

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