Noi probe în cazul uciderii lui Charlie Kirk: mesajele în care Tyler Robinson ar fi recunoscut atacul: „Eu am fost. Îmi pare rău!”

Audierea preliminară în cazul uciderii activistului conservator american Charlie Kirk a adus noi detalii despre comportamentul lui Tyler Robinson, tânărul de 23 de ani acuzat de crimă. Procurorii au prezentat în instanță mesaje text și o înregistrare video cu declarația fostului coleg de apartament al suspectului, Lance Twiggs, care susține că Robinson i-a mărturisit că el l-a împușcat pe Kirk.
Tyler Robinson este acuzat de omor calificat și alte infracțiuni în legătură cu atacul din 10 septembrie 2025, când Charlie Kirk a fost ucis în timp ce se adresa unei mulțimi la Universitatea Utah Valley.
„Eu am fost. Îmi pare rău”
Potrivit probelor prezentate în instanță, după atac, Robinson i-ar fi trimis colegului său de apartament un mesaj în care îi cerea să „lase tot ce face” și să se uite sub tastatură. Acolo ar fi fost lăsat un bilet în care suspectul își explica gestul.
„Am avut ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și am profitat de ea. Mi-aș fi dorit să trăim într-o lume în care acest lucru să nu fi fost necesar.”
Schimbul de mesaje dintre cei doi ar fi continuat, iar Lance Twiggs l-ar fi întrebat direct dacă el este autorul atacului.
„Nu tu ai fost cel care a făcut asta, nu-i așa?”
Robinson ar fi răspuns scurt:
„Eu am fost. Îmi pare rău.”
Întrebat de ce a făcut acest lucru, suspectul ar fi spus că „se săturase de ura lui” și că „unele forme de ură nu pot fi negociate sau eliminate prin dialog”.
Colegul de apartament spune că Robinson a plâns după mărturisire
Fostul coleg de apartament al suspectului le-a povestit anchetatorilor că l-a confruntat din nou pe Robinson în dimineața următoare, când acesta s-a întors acasă. Potrivit declarației prezentate în instanță, tânărul ar fi confirmat din nou ce îi spusese cu o seară înainte.
„L-am întrebat dacă ceea ce mi-a spus în seara precedentă era adevărat, iar el a confirmat. A început să plângă puțin și a spus că își dorește să nu fi făcut asta, apoi a continuat să se învârtă prin apartament și să facă diverse lucruri, probabil pentru a se ține ocupat”, conform BBC.
Lance Twiggs a mai spus că Robinson i-ar fi transmis ulterior că intenționează să se predea autorităților.
Mesaje despre arma folosită în atac
Procurorii au prezentat și mesaje care arată că, imediat după atac, Robinson ar fi încercat să își recupereze arma fără să lase urme.
„Dacă reușesc să îmi recuperez pușca fără să fiu văzut, nu voi lăsa nicio probă.”
Într-un alt mesaj, suspectul s-ar fi plâns că prezența câinilor de urmă ai poliției îi îngreuna planul de a recupera arma ascunsă în niște tufișuri. La un moment dat, Robinson i-ar fi scris colegului său că stă în mașină și urmărește videoclipuri pe internet înainte de a încerca să plece din zonă.
Procurorii au prezentat presupusa armă a crimei
În cadrul audierilor, acuzarea a prezentat pentru prima dată imagini cu presupusa armă a crimei, o pușcă cu repetiție, dar și cu muniția găsită atât la locul atacului, cât și la domiciliul suspectului. Anchetatorii au descoperit cartușe gravate cu diferite mesaje, printre care „If you read this, you are gay” și „Fascist! Catch!”. La locuința suspectului a fost găsit și un cartuș inscripționat cu mesajul „Test Shot”.
ADN-ul suspectului, găsit pe armă
Procurorii au depus la dosar și un raport al FBI potrivit căruia ADN-ul lui Tyler Robinson și al colegului său de apartament a fost identificat pe pușcă, pe o șurubelniță și pe un prosop recuperate de la locul atacului. Apărarea a contestat însă modul în care au fost făcute analizele și interpretarea rezultatelor. Tyler Robinson nu și-a exprimat încă poziția față de acuzații. La finalul audierilor preliminare, judecătorul va decide dacă probele prezentate de procurori sunt suficiente pentru trimiterea sa în judecată. În acest dosar, procurorii iau în calcul solicitarea pedepsei cu moartea.