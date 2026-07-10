Complot terorist la gala UFC de la Casa Albă. Planul ar fi inclus drone cu explozibili și lunetiști

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 09:41

Opt bărbați au fost puși sub acuzare în Statele Unite pentru un presupus complot terorist care viza gala UFC organizată în luna iunie pe peluza Casei Albe. Potrivit AP, autoritățile federale susțin că atacul ar fi urmat să fie comis cu drone încărcate cu explozibili și lunetiști, în timpul evenimentului la care participau lideri politici și oficiali americani.

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