Complot terorist la gala UFC de la Casa Albă. Planul ar fi inclus drone cu explozibili și lunetiști

Opt bărbați au fost puși sub acuzare în Statele Unite pentru un presupus complot terorist care viza gala UFC organizată în luna iunie pe peluza Casei Albe. Potrivit AP, autoritățile federale susțin că atacul ar fi urmat să fie comis cu drone încărcate cu explozibili și lunetiști, în timpul evenimentului la care participau lideri politici și oficiali americani.
Marele juriu federal din statul Ohio i-a inculpat pe cei opt pentru conspirație în vederea sprijinirii terorismului, dar și pentru conspirație pentru comiterea de omor pe proprietate federală și asupra unor oficiali ai guvernului american. Autoritățile nu au precizat cât de aproape au fost suspecții de punerea în aplicare a planului, însă anchetatorii susțin că intervenția forțelor de ordine a împiedicat atacul înainte ca acesta să fie executat.
Planul ar fi fost pus la cale cu o lună înainte
Potrivit rechizitoriului, complotul ar fi început încă din luna mai, când membrii grupării ar fi început să strângă bani și să cumpere arme de foc, muniție, veste antiglonț, explozibili, drone, echipamente medicale și mijloace de comunicații. Pe 10 iunie, cu patru zile înaintea galei UFC „Freedom 250”, autoritățile au primit informații despre o amenințare la adresa evenimentului organizat la Casa Albă.
Departamentul Justiției anunțase încă din iunie mai multe arestări și acuzații formulate în state diferite, printre care Ohio, Missouri, Washington, Nebraska și California. Noul rechizitoriu reunește toate aceste dosare într-un singur proces federal.
Atacul ar fi vizat mulțimea aflată la eveniment
Documentele depuse la instanță arată că unul dintre suspecți le-ar fi spus anchetatorilor că planul prevedea lansarea unor drone încărcate cu explozibili asupra evenimentului. După detonarea acestora, lunetiștii ar fi urmat să deschidă focul asupra spectatorilor care încercau să fugă.
Procurorii susțin că membrii grupării comunicau prin platforme online și își împărțiseră participanții în funcție de nivelul de implicare. Cei considerați parte din categoria principală și-ar fi asumat încălcarea legii și posibilitatea de a intra în clandestinitate după atac. Anchetatorii spun că grupul ar fi făcut inclusiv antrenamente de tragere și exerciții cu caracter tactic.
Un nou suspect a fost arestat în această săptămână
Cel mai recent inculpat este Chandler D. Scaggs, în vârstă de 21 de ani, din statul Virginia de Vest. Acesta a fost arestat în această săptămână, iar anchetatorii susțin că ar fi trebuit să facă parte din echipa de lunetiști.
Potrivit procurorilor, după arestarea unuia dintre organizatori înaintea evenimentului, Scaggs ar fi încercat să găsească o altă modalitate de a ajunge la Washington. Acesta le-ar fi transmis celorlalți membri ai grupării că era în continuare dispus să participe la atac. Avocatul său a declarat că analizează acuzațiile și a refuzat să facă alte comentarii.
Trump, JD Vance și alți oficiali, printre țintele menționate
Anchetatorii federali susțin că membrii grupării promovau teorii conspiraționiste radicale și sperau ca atacul să ducă la destabilizarea guvernului federal. Potrivit rechizitoriului, printre țintele vizate s-ar fi aflat președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, alți oficiali federali, premierul israelian Benjamin Netanyahu, omul de afaceri Elon Musk și alte persoane considerate de grup drept „ținte de mare valoare”. În Statele Unite, infracțiunea de conspirație pentru sprijinirea terorismului poate fi pedepsită cu până la 15 ani de închisoare. În schimb, conspirația pentru comiterea de omor poate atrage inclusiv pedeapsa cu închisoarea pe viață.