Alice Weidel avertizează asupra colapsului economic al Germaniei. Merz alocă foarte mulți bani pentru apărare

Liderul partidului naționalist Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a ținut un discurs dur în Bundestag, în care a criticat starea economiei germane și politica externă a cancelarului Friedrich Merz.
Weidel: 100.000 de locuri de muncă la Volkswagen, în pericol
Șefa opoziției germane a atras atenția asupra declinului industriei auto, considerată altădată „motorul Europei”.
„Lună după lună, 15.000 de locuri de muncă industriale sunt pierdute. Industria mașinilor este în declin. Chiar și Volkswagen a avertizat că 100.000 de locuri de muncă sunt în pericol”, a declarat Weidel.
Ea a adăugat că furnizorii și prestatorii de servicii „se prăbușesc ca piesele de domino”, iar veștile proaste din economie au devenit aproape săptămânale.
Val de insolvențe și investiții blocate
Liderul AfD a avertizat că firmele mici și mijlocii din Germania rămân fără rezerve financiare, pe fondul unui val de insolvențe fără precedent.
„La fiecare 20 de minute, o companie germană dă faliment. Investițiile productive în viitor au ajuns la zero. Germania a ajuns codașă în fața competiției internaționale”, a spus Weidel.
Atac dur la adresa lui Merz pe tema relațiilor cu Rusia
Weidel l-a acuzat pe cancelarul Friedrich Merz că amplifică tensiunile cu Rusia prin sprijinul acordat Ucrainei și prin înarmarea țării.
„Dumneavoastră alimentați frica de război și îl folosiți ca pe un cec în alb pentru a renunța la ultimele constrângeri privind împrumuturile, sub pretextul cheltuielilor pentru securitate. Duceți cheltuielile pentru apărare la cote astronomice, fără a face Germania mai sigură în cele din urmă. În schimb, construiți o industrie de armament dirijată și finanțată de stat, ca înlocuitor pentru industria reală, distrusă de politicile dumneavoastră, o industrie ale cărei produse ajung apoi în Ucraina”, a acuzat liderul AfD.
Merz confirmă achiziția de rachete Tomahawk
Înainte de summit-ul NATO de la Ankara, cancelarul Friedrich Merz și președintele american Donald Trump au ajuns la un acord privind achiziționarea de către Germania a rachetelor americane Tomahawk. Proiectilele de atac cu rază lungă vor fi amplasate în baze militare de pe teritoriul german.
„Eliminăm o lacună strategică importantă în apărarea noastră, în timp ce lucrăm simultan la dezvoltarea propriilor sisteme europene de apărare și la implementarea lor în Europa”, a declarat cancelarul german.