BVB închide la un nou nivel record. Indicele BET avansează cu 1,5%, susținut de tranzacțiile de pe finalul zilei

Publicat 10 iul. 2026, 18:28 Actualizat 10 iul. 2026, 18:29

Bursa de Valori Bucureşti a încheiat săptămâna cu un nou record pentru indicele BET, care a urcat vineri cu 1,5% şi a atins nivelul de 34.509 puncte. Creşterea a fost susţinută de ordine consistente de cumpărare în a doua parte a şedinţei, după un început de zi marcat de evoluţii moderate.

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