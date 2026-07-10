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Economie· 2 min citire

BVB închide la un nou nivel record. Indicele BET avansează cu 1,5%, susținut de tranzacțiile de pe finalul zilei

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat10 iul. 2026, 18:28
Actualizat10 iul. 2026, 18:29

Bursa de Valori Bucureşti a încheiat săptămâna cu un nou record pentru indicele BET, care a urcat vineri cu 1,5% şi a atins nivelul de 34.509 puncte. Creşterea a fost susţinută de ordine consistente de cumpărare în a doua parte a şedinţei, după un început de zi marcat de evoluţii moderate.

Avansul de 1,5% consemnat în şedinţa de vineri consolidează poziţia Bursei de Valori Bucureşti în fruntea pieţelor de acţiuni din Uniunea Europeană în acest an. Indicele BET, reperul celor mai tranzacţionate 20 de companii listate, afişează un câştig de aproximativ 41% de la începutul lui 2026, iar raportat la ultimele 12 luni aprecierea ajunge la 83%.

„Nu toate companiile au avut evoluţii spectaculoase în acest an. În general, emitenţii cu o vizibilitate mai mare în rândul investitorilor au atras cele mai consistente intrări de capital şi au înregistrat cele mai puternice creşteri”, afirmă Costin Brumă, broker în cadrul Swiss Capital.

În şedinţa de vineri, cele mai bune evoluţii din componenţa BET au fost înregistrate de Electrica, cu un avans de 6%, urmată de Transelectrica (+5,9%), TeraPlast (+4,9%), OMV Petrom (+3,4%) şi Banca Transilvania (+2%). Valoarea totală a tranzacţiilor cu toate instrumentele financiare listate la BVB s-a ridicat la 135 milioane de lei.

La nivelul întregii săptămâni, OMV Petrom conduce clasamentul aprecierilor, cu un plus de 10%, urmată de Transelectrica (+9,2%), Aquila (+8%) şi Banca Transilvania (+6%). La polul opus s-au situat Hidroelectrica, cu un declin de 6,8%, MedLife (-5,7%) şi BRD Société Générale (-4,5%).

În 2026, lichiditatea medie zilnică de la Bursa de Valori Bucureşti a ajuns la aproximativ 217 milioane de lei, nivel susţinut în mare măsură de ofertele recurente de titluri de stat Fidelis, care au impulsionat semnificativ volumele tranzacţionate.

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