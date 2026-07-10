Țara europeană unde apare un nou milionar la fiecare 15 minute. Cum se schimbă harta averilor

Numărul milionarilor în dolari continuă să crească la nivel mondial, iar Europa rămâne una dintre regiunile în care averile se extind rapid. Aproape un milion de persoane au intrat anul trecut în categoria milionarilor în dolari, ceea ce înseamnă peste 2.680 de noi milionari în fiecare zi, aproximativ 112 pe oră sau aproape doi în fiecare minut.
Potrivit raportului UBS, citat de Euronews, averea este calculată prin adunarea activelor financiare și imobiliare deținute de o persoană, din care sunt scăzute datoriile. Datele arată că fenomenul nu este concentrat într-o singură zonă, însă Statele Unite rămân principalul motor al creșterii la nivel global.
Statele Unite domină clasamentul mondial
În 2025, peste 441.000 de americani au devenit milionari în dolari, adică aproape jumătate din totalul noilor milionari înregistrați la nivel mondial. În medie, Statele Unite au câștigat 1.208 noi milionari pe zi, ceea ce înseamnă aproape 47 în fiecare oră.
În prezent, peste 23,6 milioane de milionari în dolari trăiesc în SUA. Numărul reprezintă mai mult de 40% din totalul mondial analizat de UBS și confirmă poziția Statelor Unite ca principal centru al averilor private.
Franța și Marea Britanie conduc Europa
În Europa, cele mai mari creșteri în cifre absolute au fost înregistrate în Marea Britanie și Franța. Marea Britanie a adăugat peste 43.000 de noi milionari în 2025, adică aproximativ 118 persoane pe zi.
Franța a câștigat peste 32.000 de noi milionari, ceea ce înseamnă 95 pe zi sau aproape un nou milionar la fiecare 15 minute. Spania a trecut și ea de pragul de 32.000 de noi milionari, fiind urmată de Italia și Germania, fiecare cu peste 24.000 de persoane intrate în această categorie.
Europa de Est, în top la ritmul de creștere
Dacă sunt analizate cifrele totale, economiile mari din vestul Europei domină clasamentul. Situația se schimbă însă atunci când este luată în calcul creșterea procentuală. Lituania ocupă primul loc la nivel european, cu un avans de 8%.
Urmează Turcia, cu 6,4%, Letonia, cu 5,7%, Ungaria, cu 5,3%, și Irlanda, cu 5,2%. Polonia a înregistrat o creștere de 4%, iar Grecia de 3,5%. Autorii raportului arată că aceste procente reflectă atât dezvoltarea economiilor locale, cât și faptul că multe persoane se aflau deja foarte aproape de pragul de un milion de dolari în anul precedent.
Numărul milionarilor nu arată automat puterea unei economii
Specialiștii UBS atrag atenția că numărul milionarilor nu reflectă întotdeauna puterea economică reală a unei țări. Acumularea averii este influențată de mai mulți factori, printre care valoarea proprietăților imobiliare, sistemele private de pensii, nivelul economisirii și stimulentele fiscale pentru investiții.
Raportul arată că Europa Occidentală găzduiește aproape 15 milioane de milionari în dolari, aproximativ un sfert din totalul mondial. Un alt detaliu important este că niciuna dintre cele 56 de economii analizate nu a înregistrat o scădere a numărului de milionari față de anul precedent. Autorii raportului consideră că tendința arată o extindere constantă a averilor private la nivel global, chiar dacă ritmul diferă mult de la o țară la alta.