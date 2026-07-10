„Eficientizare” marca Oana Gheorghiu. Două companii de stat fuzionează, iar oamenii rămân pe străzi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 20:20

Sub paravanul clasic al „restructurării și eficientizării”, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a anunțat vineri, 10 iulie, fuziunea forțată a Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) cu Electrocentrale Grup, programată să se încheie până la 31 august. Deși oficialul susține că mutarea nu este doar un simplu „exercițiu birocratic”, decizia este împinsă de la spate de termenele-limită strânse din PNRR, ridicând semne de întrebare cu privire la viabilitatea economică reală a noii entități hibride.

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