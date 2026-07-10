Cinci morți în Filipine și peste 1.000 de evacuați: Taiwanul se blindează în fața taifunului Bavi

Cinci oameni şi-au pierdut viaţa într-o alunecare de teren în Filipine, în timp ce în Taiwan peste 1.000 de persoane au fost mutate din locuinţe, iar şcolile şi instituţiile publice au rămas închise, pe fondul apropierii celui mai puternic taifun din ultimele decenii.
Taifunul Bavi, care a afectat deja mai multe insule din Pacific, este aşteptat să atingă nordul şi estul Taiwanului vineri şi sâmbătă, urmând să treacă apoi peste sudul Japoniei şi China.
Alunecarea de teren, provocată de ploile abundente asociate furtunii Bavi, a lăsat în urmă cinci victime şi şase persoane date disparute pe insula Mindanao, din sudul Filipinelor, conform poliţiei locale.
Măsuri de precauţie în Taiwan
Deşi taifunul nu a ajuns încă pe uscat, locuitorii oraşului-port Keelung s-au grăbit să facă provizii, să lipească ferestrele cu bandă adezivă şi să aşeze saci de nisip la intrarea magazinelor, urmând instrucţiunile autorităţilor.
„Se zice că va fi enorm. Fireşte că ne e frică, nu-i aşa?”, a spus pentru AFP Chang Shih-huo, 76 de ani, proprietarul unui magazin alimentar din Keelung.
„Ne-am aprovizionat cu tăiţei instant, pâine şi alte alimente similare. De cum vântul şi ploaia se vor intensifica, va trebui să ne închidem magazinul”, a adăugat el.
Un taifun de proporţii rar întâlnite
După ce a devastat insulele Guam şi Mariane de Nord în calitate de supertaifun, Bavi a fost reclasificat drept taifun obişnuit, însă continuă să genereze rafale de 198 km/h, conform Agenţiei Meteorologice Taiwaneze (CWA).
Cu un diametru al vânturilor puternice de 380 de kilometri, acesta este cel mai extins taifun care a atins Taiwanul din 1995, de când au fost modificate metodele de măsurare, potrivit CWA.
„Taifunul va continua să se diminueze, întrucât condiţiile atmosferice nu îi mai sunt prielnice”, a explicat meteorologul Wang Ping-hsiang, din cadrul CWA.
Autorităţile îndeamnă la vigilenţă maximă
Preşedintele taiwanez Lai Ching-te a solicitat populaţiei din zonele expuse riscului să rămână în „alertă maximă”.
„Chiar dacă taifunul s-a mai domolit şi este acum considerat moderat, întinderea sa vastă ar putea genera rafale violente şi ploi torenţiale în numeroase regiuni”, a avertizat el pe Facebook.
Mai bine de 20.000 de militari, echipamente şi vehicule de intervenţie au fost mobilizate pentru situaţii de urgenţă. În Taiwan se aşteaptă precipitaţii de un metru odată cu trecerea Bavi, ceea ce alimentează temerile legate de inundaţii şi alunecări de teren.
Peste 1.000 de persoane şi-au părăsit locuinţele, majoritatea provenind dintr-un comitat din estul insulei, Hualien, unde autorităţile monitorizează atent două lacuri de acumulare situate la altitudine.
Activitatea şi cursurile şcolare au fost suspendate vineri în opt comitate şi oraşe din nordul şi estul Taiwanului, inclusiv în capitala Taipei, potrivit unui anunţ guvernamental.
„Ceea ce se petrece acum este cel mai spectaculos fenomen pe care l-am văzut în ultimul deceniu”, a povestit Penny Pan, 48 de ani, patroana unui restaurant din Keelung, în timp ce soţul ei aşeza saci de nisip la uşa localului.
„Nu am mai folosit niciodată saci de nisip pentru a ne pregăti de taifunuri, dar acum se anunţă rafale de forţa 10, iar pescarii şi căpitanii ne-au sfătuit să luăm măsuri”, a explicat ea.
Legătura cu schimbările climatice
Creşterea temperaturii oceanelor contribuie la amplificarea furtunilor tropicale şi la o umiditate mai mare, care se traduce prin ploi mai intense. Potrivit Observatorului european Copernicus Marine, oceanele au înregistrat recent cea mai caldă lună iunie din istorie, efect combinat al fenomenului El Niño şi al schimbărilor climatice.