Cinci morți în Filipine și peste 1.000 de evacuați: Taiwanul se blindează în fața taifunului Bavi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 13:13

Cinci oameni şi-au pierdut viaţa într-o alunecare de teren în Filipine, în timp ce în Taiwan peste 1.000 de persoane au fost mutate din locuinţe, iar şcolile şi instituţiile publice au rămas închise, pe fondul apropierii celui mai puternic taifun din ultimele decenii.

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