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Extern· 1 min citire
Anne Widdecombe, fost ministru conservator și susținătoare vocală a Brexitului, a murit la 78 de ani
Ann Widdecombe/ Profimedia
Anne Widdecombe, fost ministru în guvernul conservator condus de John Major, fost europarlamentar și personalitate cunoscută a televiziunii britanice, a murit la vârsta de 78 de ani. Widdecombe a fost cunoscută, totodată, ca fiind una dintre cele mai vocale susținătoare ale Brexitului. Decesul a fost confirmat vineri de reprezentanții săi.
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