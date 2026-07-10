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Anne Widdecombe, fost ministru conservator și susținătoare vocală a Brexitului, a murit la 78 de ani

Ann Widdecombe/ Profimedia

Ann Widdecombe/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 12:21

Anne Widdecombe, fost ministru în guvernul conservator condus de John Major, fost europarlamentar și personalitate cunoscută a televiziunii britanice, a murit la vârsta de 78 de ani. Widdecombe a fost cunoscută, totodată, ca fiind una dintre cele mai vocale susținătoare ale Brexitului. Decesul a fost confirmat vineri de reprezentanții săi.

Într-un comunicat transmis vineri, compania Cloud9 Management, care a reprezentat-o timp de peste zece ani, a anunțat decesul fostei politiciene, relatează Independent.

„Cu profundă tristețe anunțăm astăzi decesul doamnei Anne Widdecombe”, se arată în mesajul reprezentanților săi, care au precizat că aceasta va fi „profund regretată”.

O carieră politică de peste două decenii

Anne Widdecombe a fost deputat conservator în circumscripția Maidstone, din comitatul Kent, timp de 23 de ani, între 1987 și 2010. În perioada guvernării lui John Major, a ocupat funcția de ministru de stat pentru penitenciare și ocuparea forței de muncă.

După trecerea conservatorilor în opoziție, a deținut și funcțiile de ministru din umbră pentru Afaceri Interne și Sănătate.

Ulterior, Widdecombe s-a alăturat partidului Reform UK și a devenit una dintre cele mai cunoscute susținătoare ale Brexitului, fiind aleasă și membră a Parlamentului European.

Deși s-a retras din Parlament în urmă cu 16 ani, Widdecombe „a continuat să militeze activ pentru Reform UK” până la moartea sa, au precizat reprezentanții săi.

Prezență cunoscută în televiziune

După retragerea din politica activă, Anne Widdecombe a devenit o figură familiară publicului britanic prin participarea la emisiuni de divertisment, printre care „Strictly Come Dancing” și „Celebrity Big Brother”.

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