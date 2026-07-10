Anne Widdecombe, fost ministru conservator și susținătoare vocală a Brexitului, a murit la 78 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 12:21

Anne Widdecombe, fost ministru în guvernul conservator condus de John Major, fost europarlamentar și personalitate cunoscută a televiziunii britanice, a murit la vârsta de 78 de ani. Widdecombe a fost cunoscută, totodată, ca fiind una dintre cele mai vocale susținătoare ale Brexitului. Decesul a fost confirmat vineri de reprezentanții săi.

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