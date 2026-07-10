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Extern· 2 min citire
Patru britanici, printre victimele incendiului din Spania. 12 oameni au murit și 23 sunt dați dispăruți
Incendiu în Spania
Patru britanici se numără printre cele 12 persoane care au murit în incendiul de vegetație din Almería, în sudul Spaniei. Victimele au fost găsite într-o mașină, iar autoritățile cred că au încercat să fugă din calea flăcărilor pe un traseu diferit de cel recomandat de echipele de intervenție.
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