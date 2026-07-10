”Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la UE în 2028”. Fostul negociator-șef al României explică atuurile și vulnerabilitățile Chișinăului

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 10 iul. 2026, 16:33

Republica Moldova ar putea finaliza negocierile privind toate capitolele de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, potrivit fostului negociator-șef al României cu UE, prof. dr. Vasile Pușcaș.

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