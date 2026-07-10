A înghițit un inel ca să-l fure dintr-un magazin de bijuterii și a crezut că a scăpat. Totul a fost filmat

Un bărbat este cercetat de poliție după ce a încercat să fure un inel dintr-o bijuterie din Londra printr-o metodă neobișnuită. Acesta a înghițit bijuteria chiar în magazin, crezând că astfel va putea pleca fără să fie prins.
Incidentul s-a petrecut la Elegance Jewellers, un magazin cu o tradiție de peste trei decenii din celebrul cartier londonez Hatton Garden. Bărbatul intrase în magazin și cerea să vadă mai multe inele, comportându-se ca un client obișnuit.
A înghițit inelul în timp ce pretindea că îl examinează
În timp ce analiza una dintre bijuterii, bărbatul și-a dus discret inelul la gură și l-a înghițit. Totul s-a întâmplat în câteva secunde, fără ca angajații să observe imediat gestul.
La scurt timp însă, personalul și-a dat seama că inelul dispăruse și l-a confruntat pe client. Acesta a negat categoric că ar fi luat bijuteria și chiar le-a sugerat angajaților să îi verifice buzunarele.
Abia după ce au revăzut imaginile surprinse de camerele de supraveghere, angajații au înțeles ce se întâmplase. Înregistrările îl arată pe bărbat examinând inelul, după care îl introduce în gură și îl înghite. Apoi, suspectul a continuat să privească liniștit și alte bijuterii, fără să lase impresia că s-ar fi petrecut ceva neobișnuit.
A spus că se întoarce a doua zi, dar a fost oprit la ieșire
După câteva minute petrecute în magazin, bărbatul le-a spus angajaților că va reveni în ziua următoare și s-a îndreptat spre ieșire.
Personalul l-a oprit însă înainte să părăsească magazinul și i-a cerut să returneze inelul. Potrivit reprezentanților bijuteriei, suspectul și-a introdus degetele în gât și a regurgitat bijuteria chiar în fața angajaților, înapoindu-le inelul.
Ulterior, acesta a fost escortat în afara magazinului de agenții de securitate din Hatton Garden, iar incidentul a fost raportat poliției în ziua următoare.
„Era prima dată când vedeam așa ceva”
Junaid Hassan, în vârstă de 28 de ani, care conduce afacerea familiei, a spus că a rămas șocat de întreaga întâmplare.
„Eu nici măcar nu pot lua un paracetamol fără apă, așa că nu știu cum a reușit. Ar fi putut să-și zgârie gâtul. Vorbea normal, nu-ți dădeai seama că inelul era acolo”, a declarat acesta pentru The Sun.
Tatăl său, Syed Hassan, cel care îl servise pe client, a povestit că bărbatul a devenit inițial foarte agitat când i s-a spus că nu poate pleca.
„Țipa și striga când i-am spus că nu poate pleca. Apoi s-a liniștit când și-a dat seama că știm exact ce a făcut. Era prima dată când vedeam așa ceva. Noroc că l-am prins”, a afirmat acesta.
Reprezentanții Elegance Jewellers cred că bărbatul ar putea fi un hoț profesionist și i-au avertizat pe ceilalți comercianți din zonă să fie atenți în cazul în care acesta va reveni. Între timp, poliția a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.