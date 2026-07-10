A înghițit un inel ca să-l fure dintr-un magazin de bijuterii și a crezut că a scăpat. Totul a fost filmat

Publicat 10 iul. 2026, 15:53 Sursă The Sun

Un bărbat este cercetat de poliție după ce a încercat să fure un inel dintr-o bijuterie din Londra printr-o metodă neobișnuită. Acesta a înghițit bijuteria chiar în magazin, crezând că astfel va putea pleca fără să fie prins.

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