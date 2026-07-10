China îi transmite Rusiei un avertisment dur: să nu folosească arme nucleare împotriva Ucrainei

Președintele Volodimir Zelenski susține că Rusia ar fi fost avertizată de China să nu folosească arme nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus. Liderul de la Kiev a făcut declarația joi, în fața jurnaliștilor, și a spus că mesajul Beijingului ar fi fost transmis într-o formă directă, după ce în spațiul public din Rusia au apărut noi apeluri privind o reacție nucleară.
„Cred că ați auzit astfel de voci în mass-media rusă: «Ce-ar fi dacă am răspunde la atacurile ucrainene cu arme nucleare?» Și mi se pare că aceasta a fost prima dată când China... a răspuns direct într-o formă ultimativă - că nu se poate gândi în niciun fel la utilizarea armelor nucleare”, a spus Zelenski.
Discuții despre rolul Chinei în încheierea războiului
Zelenski a declarat că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni, în timpul summitului NATO de la Ankara. Potrivit acestuia, liderii au discutat despre rolul pe care China l-ar putea avea în oprirea războiului din Ucraina. Președintele ucrainean a spus că a discutat acest subiect și cu președintele american Donald Trump, însă a precizat că preferă să păstreze conținutul conversației private.
Declarațiile vin în contextul în care Rusia a organizat, în luna mai, un exercițiu militar nuclear în Belarus. Totuși, Vladimir Putin s-a ferit până acum să lanseze amenințări nucleare directe la adresa Kievului. Deși unii politicieni ruși au cerut un răspuns mai dur la atacurile Ucrainei, Putin a susținut că aceste lovituri nu produc pagube suficient de mari pentru a justifica o reacție nucleară. Luna trecută, deputatul Viktor Perov, din Sankt Petersburg, le-a cerut colegilor să îi solicite lui Putin folosirea armelor nucleare împotriva Ucrainei, ca metodă de presiune pentru încheierea războiului.
„Președintele nostru a fost forțat să înceapă operațiunea militară specială, dar, din păcate, totul nu a mers conform planului. Prin urmare, cred că dumneavoastră, deputații, ar trebui să vă adresați președintelui cu o solicitare de a începe utilizarea armelor nucleare... ceea ce va determina conducerea Ucrainei să semneze un acord de pace”, a declarat Perov.