China îi transmite Rusiei un avertisment dur: să nu folosească arme nucleare împotriva Ucrainei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 15:41

Președintele Volodimir Zelenski susține că Rusia ar fi fost avertizată de China să nu folosească arme nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus. Liderul de la Kiev a făcut declarația joi, în fața jurnaliștilor, și a spus că mesajul Beijingului ar fi fost transmis într-o formă directă, după ce în spațiul public din Rusia au apărut noi apeluri privind o reacție nucleară.

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