Reguli dure pentru trotinetele electrice în Germania. Firmele de închirieri vor plăti pentru accidente

Germania introduce reguli mai dure pentru companiile care închiriază trotinete electrice. Bundestagul, camera inferioară a Parlamentului german, a adoptat joi o lege care schimbă modul în care sunt acordate despăgubirile în cazul accidentelor în care sunt implicate aceste vehicule.
Noile prevederi sunt menite să îi ajute pe cei care suferă pagube sau sunt răniți în accidente cu trotinete electrice, mai ales atunci când persoana direct responsabilă nu poate fi identificată sau trasă la răspundere.
„Oricine câștigă bani din închirierea de trotinete electrice trebuie să-și asume și responsabilitatea pentru daunele cauzate de vehiculele sale”, a declarat ministrul Justiției, Stefanie Hubig.
Companiile vor putea fi obligate să plătească despăgubiri
Noua lege introduce o răspundere mai strictă pentru firmele care dețin flote de trotinete electrice. Practic, compania va trebui să acopere costurile accidentului dacă persoana care a produs direct paguba nu poate fi făcută responsabilă.
Schimbarea este importantă mai ales în cazurile în care accidentele sunt provocate de trotinete electrice parcate greșit. Până acum, victimele trebuiau să dovedească faptul că un utilizator a lăsat vehiculul într-un loc nepotrivit. Prin noile reguli, această obligație ar urma să fie eliminată în anumite situații.
Accidentele cu trotinete electrice s-au dublat
Măsura vine în contextul în care numărul trotinetelor electrice a crescut puternic pe străzile din Germania, iar accidentele în care sunt implicate aceste vehicule s-au înmulțit. Dacă în 2020 erau raportate aproximativ 5.900 de accidente, în 2024 numărul acestora a ajuns la aproape 12.500.
Până acum, trotinetele electrice erau exceptate de la unele norme stricte de răspundere aplicate autovehiculelor. Din acest motiv, victimele ajungeau uneori să suporte singure costurile pagubelor.
Ce vehicule sunt vizate de noua lege
Modificarea legislativă se aplică vehiculelor mici cu auto-echilibrare, precum trotinetele electrice și Segway-urile. Nu intră în această categorie mașinile de tuns iarba cu scaun și nici vehiculele electrice mici folosite de persoanele cu dizabilități.
Prin aceste reguli, autoritățile germane încearcă să responsabilizeze firmele care obțin profit din închirierea trotinetelor electrice și să le ofere victimelor o cale mai simplă pentru recuperarea daunelor.