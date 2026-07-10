Au stat în calea taurilor și au ajuns pe mâna medicilor. 13 răniți la festivalul din Pamplona, unii au suferit fracturi și comoții - VIDEO

Publicat 10 iul. 2026, 16:37 Actualizat 10 iul. 2026, 16:38

Festivalul San Fermin din orașul spaniol Pamplona a fost marcat de o serie de incidente grave, după ce a treia cursă cu tauri din ediția din acest an s-a încheiat cu 13 persoane rănite. Printre victime se află un cetățean american, împuns de un taur în timpul alergării pe străzile înguste ale orașului.

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