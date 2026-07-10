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Au stat în calea taurilor și au ajuns pe mâna medicilor. 13 răniți la festivalul din Pamplona, unii au suferit fracturi și comoții - VIDEO

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 16:37
Actualizat10 iul. 2026, 16:38

Festivalul San Fermin din orașul spaniol Pamplona a fost marcat de o serie de incidente grave, după ce a treia cursă cu tauri din ediția din acest an s-a încheiat cu 13 persoane rănite. Printre victime se află un cetățean american, împuns de un taur în timpul alergării pe străzile înguste ale orașului.

Potrivit organizatorilor, un bărbat de 29 de ani din Statele Unite a suferit o rană provocată de cornul unui taur la brațul stâng. Alte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au ales cu tăieturi, vânătăi, fracturi și alte traumatisme.

Răniții au vârste între 18 și 68 de ani

Toate cele 13 persoane rănite sunt bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 68 de ani. Printre cei transportați la spital se află și un tânăr de 23 de ani care a suferit o comoție cerebrală.

Cei mai mulți dintre răniți au fost duși la unități medicale pentru investigații și tratament, în condițiile în care incidentele de acest tip nu sunt neobișnuite în timpul festivalului.

Tauri de peste 600 de kilograme aleargă pe străzile orașului

Festivalul San Fermin, dedicat sfântului patron al orașului Pamplona, a început luni și va continua până marțea viitoare. În fiecare dimineață, șase tauri de luptă, unii cântărind peste 600 de kilograme, sunt eliberați pe un traseu de 825 de metri, alături de mai mulți boi considerați mai puțin agresivi.

Evenimentul atrage anual zeci de mii de turiști și participanți din întreaga lume, care se aventurează să alerge în fața animalelor pe străzile înguste ale orașului din nordul Spaniei.

Festivalul continuă să provoace controverse

Cursele cu tauri de la Pamplona au făcut de-a lungul timpului numeroase victime. Din 1924 și până în prezent, 16 persoane și-au pierdut viața în timpul acestor alergări, majoritatea fiind străpunse de coarnele taurilor. Ultimul deces a fost înregistrat în 2009.

În paralel cu desfășurarea festivalului, organizațiile pentru protecția animalelor au organizat din nou proteste împotriva tradiției vechi de peste patru secole. Deși Festivalul San Fermin datează din 1591 și rămâne unul dintre cele mai cunoscute evenimente din Spania, el continuă să fie intens contestat din cauza riscurilor pentru participanți și a tratamentului aplicat animalelor.

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