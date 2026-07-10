Patru britanici, printre victimele incendiului din Spania. 12 oameni au murit și 23 sunt dați dispăruți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 16:29

Patru britanici se numără printre cele 12 persoane care au murit în incendiul de vegetație din Almería, în sudul Spaniei. Victimele au fost găsite într-o mașină, iar autoritățile cred că au încercat să fugă din calea flăcărilor pe un traseu diferit de cel recomandat de echipele de intervenție.

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