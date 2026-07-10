Patru britanici, printre victimele incendiului din Spania. 12 oameni au murit și 23 sunt dați dispăruți

Patru britanici se numără printre cele 12 persoane care au murit în incendiul de vegetație din Almería, în sudul Spaniei. Victimele au fost găsite într-o mașină, iar autoritățile cred că au încercat să fugă din calea flăcărilor pe un traseu diferit de cel recomandat de echipele de intervenție.
Incendiul a izbucnit joi în zona Los Gallardos, din Andaluzia, și este considerat unul dintre cele mai grave din regiune. Pe lângă cele 12 persoane decedate, alte 23 sunt date dispărute, iar autoritățile se tem că bilanțul ar putea crește.
Oamenii ar fi încercat să fugă prea târziu
Potrivit autorităților spaniole, victimele au murit în două situații diferite. Patru persoane au fost găsite într-un vehicul, iar toate indiciile arată că ar fi vorba despre cetățeni britanici. Alte șapte persoane au murit după ce ar fi abandonat mașinile și au încercat să plece pe jos.
„Din păcate, decizia unor persoane de a folosi alte rute de evacuare decât cele indicate de serviciile de urgență și de a alege drumuri alternative s-a transformat într-o capcană mortală”, a declarat Antonio Sanz, ministrul Sănătății și Situațiilor de Urgență din Andaluzia.
Zeci de persoane sunt încă dispărute
Echipele de intervenție caută în continuare persoanele dispărute, iar identificarea victimelor se face inclusiv prin probe ADN. Autoritățile spun că unele persoane ar putea fi încă în zone în care pompierii nu au reușit să ajungă din cauza flăcărilor.
Cel puțin șase persoane au fost rănite, dintre care patru au suferit arsuri grave. Aproximativ 50 de localnici au fost adăpostiți într-un centru cultural, iar mai multe drumuri au fost închise.
Cauza incendiului, încă verificată
Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca incendiul să fi pornit de la un cablu electric căzut peste vegetația uscată, însă cauza nu a fost confirmată oficial. Focul s-a extins rapid, într-o zonă greu accesibilă, cu locuințe aflate în apropierea pădurii.
Peste 460 de pompieri și 124 de vehicule au fost mobilizate pentru stingerea incendiului. Flăcările au distrus aproximativ 3.150 de hectare, în timp ce Spania se confruntă cu un val puternic de caniculă, care favorizează extinderea incendiilor de vegetație.