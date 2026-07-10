Reguli dure pentru trotinetele electrice în Germania. Firmele de închirieri vor plăti pentru accidente

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 16:03

Germania introduce reguli mai dure pentru companiile care închiriază trotinete electrice. Bundestagul, camera inferioară a Parlamentului german, a adoptat joi o lege care schimbă modul în care sunt acordate despăgubirile în cazul accidentelor în care sunt implicate aceste vehicule.

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