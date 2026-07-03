Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS.Silvana Rîciu, în premieră la Realitatea Plus

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 11:28

Interpreta Silvana Rîciu vine în premieră la podcastul „Ceva-n PLUS”, difuzat de Realitatea Plus, unde vorbește deschis despre pasiunea pentru muzică, începuturile carierei și momentele care i-au marcat parcursul artistic.

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