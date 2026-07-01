Realitatea.NET
Promo· 1 min citire

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Silvana Rîciu, în premieră la Realitatea Plus – VIDEO

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 15:01
Actualizat1 iul. 2026, 15:02

Artista Silvana Rîciu vorbește, în premieră la podcastul „Ceva-n PLUS” de la Realitatea Plus, despre una dintre cele mai dureroase încercări din viața sa – pierderea mamei.

„Totul s-a năruit, iar bucuriile acelea s-au transformat într-o mare suferință, pentru că mama s-a chinuit foarte mult. Cei care au avut un om bolnav de cancer în familie știu ce înseamnă și cum te macină această boală. Eu am avut grijă de ea până în ultima clipă. Am vrut să fiu acolo, lângă ea.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 3 iulie, de la ora 15:00.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

podcast realitateasilvana riciu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Promo

Mai Multe