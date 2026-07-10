NATO apelează la Inteligența Artificială. Algoritmi de ultimă generație, antrenați să detecteze și să oprească o agresiune a Moscovei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 iul. 2026, 22:46

Răspunsul NATO la provocările războiului modern se mută în sfera algoritmilor și a monitorizării persistente. Alianța Nord-Atlantică proiectează o nouă arhitectură de securitate care combină inteligența artificială cu recunoașterea aeriană și satelitară. Acest sistem integrat are rolul de a elimina factorul surpriză în cazul unui atac, oferind comandanților aliați secundele critice necesare pentru a reacționa înainte ca liniile de apărare să fie străpunse.

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