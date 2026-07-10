Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Răsturnare de situație în cazul morții fostei deputate britanice Ann Widdecombe. Un bărbat de 26 de ani a fost arestat pentru crimă

FOTO: Profimedia/ Colaj Realitatea.NET

FOTO: Profimedia/ Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 22:36

Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții fostei deputate britanice Ann Widdecombe. Poliția din Marea Britanie a anunțat, vineri seară, arestarea unui bărbat în vârstă de 26 de ani, suspectat de uciderea fostei deputate conservatoare, găsită fără suflare în propria locuință, cu răni grave pe corp.

Incidentul nu este tratat ca un act terorist

Matt Longman, reprezentant al poliției din Devon și Cornwall (sud-vestul Angliei), a spus că suspectul rămâne în arest și că incidentul ”nu este tratat ca terorism” și nici ca act cu motivație politică.

”Ancheta noastră pentru crimă este în stadiu inițial, dar avansează într-un ritm semnificativ. Desfășurăm toate resursele necesare pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru a identifica persoana responsabilă, despre care noi credem că este un bărbat alb”, a transmis poliția din Devon și Cornwall (sud-vestul Angliei).

Ann Widdecombe avea răni grave pe corp

Anterior, polițiștii au declarat că au fost chemați la adresa lui Ann Widdecombe, fostă deputată conservatoare, joi în jurul prânzului, unde aceasta a fost găsită decedată și prezentând urme de răni grave.

Ann Widdecombe, în vârstă de 78 de ani, a fost deputată conservatoare între 1987 şi 2010 şi secretar de stat pentru penitenciare între 1995 şi 1997.

Susţinătoare ferventă a Brexitului, ea a părăsit Partidul Conservator în 2019 pentru a se alătura partidului lui Nigel Farage, sub steagul căruia a fost aleasă deputată europeană, înainte de a deveni purtătoare de cuvânt a Reform UK.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

crimaAnn Widdecombemarea britanie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe