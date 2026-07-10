Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Răsturnare de situație în cazul morții fostei deputate britanice Ann Widdecombe. Un bărbat de 26 de ani a fost arestat pentru crimă
FOTO: Profimedia/ Colaj Realitatea.NET
Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții fostei deputate britanice Ann Widdecombe. Poliția din Marea Britanie a anunțat, vineri seară, arestarea unui bărbat în vârstă de 26 de ani, suspectat de uciderea fostei deputate conservatoare, găsită fără suflare în propria locuință, cu răni grave pe corp.
Citește și
- 22:22Directiva apocalipsei: Ce instrucțiuni a lăsat Donald Trump armatei SUA în situația în care ar fi ucis de iranieni
- 21:50 Agenția care controlează traficul aerian din Polonia, pe urmele ROMATSA. Riscă să rămână fără finanțare din cauza scandalului vaccinurilor anti-COVID
- 19:29SUA acceptă propunerea Iranului de a continua negocierile, deși președintele Trump a declarat armistițiul încheiat
- 19:20Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou punct critic. Iranul amenință,din nou, cu atacuri asupra Israelului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News