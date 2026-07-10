Răsturnare de situație în cazul morții fostei deputate britanice Ann Widdecombe. Un bărbat de 26 de ani a fost arestat pentru crimă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 22:36

Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții fostei deputate britanice Ann Widdecombe. Poliția din Marea Britanie a anunțat, vineri seară, arestarea unui bărbat în vârstă de 26 de ani, suspectat de uciderea fostei deputate conservatoare, găsită fără suflare în propria locuință, cu răni grave pe corp.

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