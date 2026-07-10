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Extern· 1 min citire
Boris Nadejdin, opozant al lui Putin, inclus pe lista a agenților străini:”Era de așteptat. Înaintea alegerilor pentru Duma de Stat”
FOTO: Profimedia
Politicianul rus de opoziție și activistul antirăzboi Boris Nadejdin a fost inclus de autoritățile de la Moscova pe lista oficială a „agenților străini. Decizia intervine în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din septembrie și este văzută ca un nou semnal al presiunilor exercitate asupra opoziției din Federația Rusă, relatează vineri agenția dpa.
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