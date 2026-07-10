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Boris Nadejdin, opozant al lui Putin, inclus pe lista a agenților străini:”Era de așteptat. Înaintea alegerilor pentru Duma de Stat”

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 23:31

Politicianul rus de opoziție și activistul antirăzboi Boris Nadejdin a fost inclus de autoritățile de la Moscova pe lista oficială a „agenților străini. Decizia intervine în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din septembrie și este văzută ca un nou semnal al presiunilor exercitate asupra opoziției din Federația Rusă, relatează vineri agenția dpa.

Boris Nadejdin, acuzat de incitare la participare la adunări neautorizate

Politicianul de opoziție și activistul antirăzboi rus Boris Nadejdin a fost adăugat pe lista oficială a ”agenților străini” în perspectiva alegerilor parlamentare din septembrie din Federația Rusă, informează vineri dpa.

Boris Nadejdin a fost acuzat, printre altele, de incitare la participare la adunări neautorizate, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției de la Moscova.

Includerea sa în registrul ”agenților străini” înseamnă că Boris Nadejdin nu se mai poate implica în activități politice.

”Era de așteptat. Înaintea alegerilor pentru Duma de Stat”

Politicianul nu a părut surprins de această decizie și a subliniat că regimul de la Moscova încearcă să elimine opozanții periculoși.

”Era de așteptat. Înaintea alegerilor pentru Duma de Stat, ei încearcă să elimine opozanții periculoși”, a scris Nadejdin pe Telegram.

Nu este pentru prima dată când Boris Nadejdin are astfel de probleme. În 2024, el a intenționat să candideze la alegerile prezidențiale, dar dosarul său nu a fost acceptat de Comisia Electorală rusă.

Peste 1.200 de persoane și organizații sunt incluse pe lista ”agenților străini” elaborată de Ministerul Justiției rus. Lista include numeroși opozanți politici ai președintelui Vladimir Putin, dar și organizații precum 'Medici Fără Frontiere'.

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