Anchetă în cazul morții fostei deputate britanice Ann Widdecombe. Bărbatul arestat inițial a fost eliberat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 11:20

Poliția din Devon și Cornwall a anunțat că bărbatul de 26 de ani arestat sub suspiciunea de ucidere a fostei deputate și foste membre a guvernului britanic Ann Widdecombe a fost eliberat, întrucât nu mai este considerat suspect în anchetă. Investigațiile privind moartea acesteia continuă însă.

Distribuie articolul