Anchetă în cazul morții fostei deputate britanice Ann Widdecombe. Bărbatul arestat inițial a fost eliberat

Poliția din Devon și Cornwall a anunțat că bărbatul de 26 de ani arestat sub suspiciunea de ucidere a fostei deputate și foste membre a guvernului britanic Ann Widdecombe a fost eliberat, întrucât nu mai este considerat suspect în anchetă. Investigațiile privind moartea acesteia continuă însă.
Bărbatul arestat nu mai este suspect
Poliția britanică a anunțat sâmbătă că bărbatul în vârstă de 26 de ani, reținut vineri în legătură cu moartea fostei deputate și foste membre a guvernului britanic Ann Widdecombe, a fost eliberat și nu mai face obiectul anchetei.
Autoritățile au precizat că investigațiile sunt în plină desfășurare, iar prioritatea rămâne identificarea persoanei sau persoanelor responsabile pentru deces.
„Prioritatea noastră rămâne identificarea celor responsabili şi asigurarea că toate probele disponibile sunt examinate amănunţit”, a declarat adjunctul şefului poliţiei din Devon şi Cornwall, Matt Longman.
Acesta a adăugat că ancheta se află într-o fază incipientă, însă avansează rapid.
„Ancheta noastră privind omorul se află în fază incipientă, dar avansează într-un ritm semnificativ. Mobilizăm toate resursele necesare pentru a afla exact ce s-a întâmplat”, a afirmat oficialul.
Ann Widdecombe, găsită moartă în locuința sa
Potrivit autorităților, echipajele de ambulanță au solicitat intervenția poliției joi, după ce Ann Widdecombe a fost găsită fără viață în locuința sa dintr-o zonă rurală din sud-vestul Angliei.
Fosta politiciană, în vârstă de 78 de ani, prezenta leziuni grave, iar cazul este investigat ca omor.
O figură cunoscută a politicii britanice
Ann Widdecombe a fost una dintre cele mai cunoscute personalități ale politicii conservatoare britanice. Ea a ocupat funcția de ministru adjunct în guvernul condus de John Major în perioada 1992–1997, iar ulterior a fost purtătoare de cuvânt pentru imigrație și justiție în cadrul partidului Reform UK, condus de Nigel Farage.
Moartea sa, anunțată vineri, a stârnit reacții din întregul spectru politic britanic. Mesaje de condoleanțe au fost transmise atât de reprezentanți ai Partidului Conservator, cât și de premierul Keir Starmer.