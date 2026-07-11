Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova
Maia sandu/ Facebook
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat sâmbătă pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru, în urma consultărilor cu partidele parlamentare convocate după demisia premierului Alexandru Munteanu.
Citește și
- 12:22Acord încălcat în secret: Iranul își reconstruiește instalațiile nucleare distruse, profitând de pauza de la Trump VIDEO
- 11:35Franța activează PLANUL DE URGENȚĂ din cauza caniculei extreme. Peste 22 de milioane de oameni, sub ALERTĂ ROȘIE
- 11:20Anchetă în cazul morții fostei deputate britanice Ann Widdecombe. Bărbatul arestat inițial a fost eliberat
- 11:02Atenție unde opriți! Benzinăria care cere sute de euro taxă de parcare dacă nu cumperi combustibil
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News