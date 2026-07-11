Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 12:14

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat sâmbătă pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru, în urma consultărilor cu partidele parlamentare convocate după demisia premierului Alexandru Munteanu.

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