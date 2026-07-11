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Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova

Maia sandu/ Facebook

Maia sandu/ Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 12:14

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat sâmbătă pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru, în urma consultărilor cu partidele parlamentare convocate după demisia premierului Alexandru Munteanu.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat sâmbătă desemnarea lui Vasile Tofan în funcția de prim-ministru, după consultările desfășurate cu formațiunile parlamentare, în contextul demisiei premierului Alexandru Munteanu.

Cu o zi înainte, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) anunțase că îl va propune pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de șef al Guvernului în cadrul consultărilor cu șefa statului.

Discuțiile au fost convocate după demisia lui Alexandru Munteanu. Potrivit Constituției Republicii Moldova, după retragerea premierului, Guvernul rămâne în funcție doar pentru administrarea treburilor publice până la învestirea unui nou cabinet de miniștri.

Maia Sandu a invitat partidele parlamentare la consultări vineri și sâmbătă, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Partidele din opoziție au anunțat că au boicotat consultările desfășurate vineri.

În perioada următoare, candidatul desemnat urmează să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și componența viitorului Executiv.

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