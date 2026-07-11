Franța activează PLANUL DE URGENȚĂ din cauza caniculei extreme. Peste 22 de milioane de oameni, sub ALERTĂ ROȘIE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 11:35

Autoritățile franceze au activat planul național de urgență Orsec - o măsură aplicată de regulă în cazul dezastrelor naturale - pe fondul unui nou val de caniculă extremă. Peste 22 de milioane de locuitori sunt vizați de codul roșu de temperaturi ridicate, iar riscul de incendii rămâne, în continuare, foarte ridicat.

Distribuie articolul