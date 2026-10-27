Atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului: un mort și 10 răniți, majoritatea studenți. O universitate a fost avariatăVIDEO

Publicat 27 oct. 2026, 07:55 Actualizat 27 oct. 2026, 07:57

Un atac cu rachete balistice rusești a vizat, luni seara, 26 octombrie, o universitate din Kiev și zonele rezidențiale din apropiere, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 10, majoritatea studenți. În urma atacului, mai multe cămine studențești, clădiri rezidențiale, dar și unități medicale au fost avariate. Echipele de intervenție au căutat persoane care ar putea fi blocate sub dărâmăturile clădirilor avariate, relatează KyivPost.

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