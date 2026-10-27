Atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului: un mort și 10 răniți, majoritatea studenți. O universitate a fost avariatăVIDEO

Un atac cu rachete balistice rusești a vizat, luni seara, 26 octombrie, o universitate din Kiev și zonele rezidențiale din apropiere, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 10, majoritatea studenți. În urma atacului, mai multe cămine studențești, clădiri rezidențiale, dar și unități medicale au fost avariate. Echipele de intervenție au căutat persoane care ar putea fi blocate sub dărâmăturile clădirilor avariate, relatează KyivPost.
Atacurile au vizat incinta unei universități situate în apropierea Parcului Kyoto și a stației de metrou Lisova, pe malul estic al râului Dnipro. În urma bombardamentelor, au fost avariate cămine studențești, clădiri rezidențiale și unități medicale, scriu jurnaliștii de la KyivPost.
Primarul Kievului, Vitalii Klitschko, a declarat că nouă dintre cele 10 persoane rănite au fost internate în spital, trei dintre acestea fiind în stare gravă.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că sunt posibile noi atacuri, în contextul continuării raidurilor rusești cu drone de tip Shahed asupra capitalei și a altor orașe ucrainene.
Liderul ucrainean a subliniat că rachetele au lovit zone civile aglomerate, în care, potrivit acestuia, nu existau instalații militare în apropiere.
Ce universitate din Kiev a fost lovită de rachetele rusești?
Universitatea afectată de atac a fost identificată drept Universitatea de Stat de Comerț și Economie (SUTE), situată pe strada Kyoto, în cartierul Desnianskyi din Kiev.
Fondată în 1946, instituția este una dintre principalele universități de stat din capitala Ucrainei. Potrivit profilului său oficial, universitatea are peste 15.000 de studenți, repartizați în șase facultăți, potrivit profilului său oficial. Domeniile de specializare includ economia, comerțul internațional, finanțele, dreptul, tehnologia informației și managementul.
Majoritatea răniților sunt studenți care locuiau în căminele universitare
Atacul cu rachete balistice a lovit în apropierea unui cămin studențesc, provocând spargerea geamurilor și rănirea unor persoane aflate în clădire, potrivit declarațiilor primarului Vitalii Klitschko.
Inițial, edilul a anunțat că o femeie în vârstă de 20 de ani a fost internată în spital în urma atacului din apropierea căminului. Ulterior, Klitschko a precizat că majoritatea celor 10 persoane rănite erau studenți care locuiau în căminele universitare. Nouă dintre răniți au fost transportați la spital.
Între timp, echipele de urgență au continuat verificările în clădirile avariate, în condițiile în care existau temeri că unele persoane ar putea fi prinse sub dărâmături.