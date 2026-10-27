Cum a ajuns un tablou de Grigorescu să coste doar 3,5 lei. Explicația ministrului Culturii

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 oct. 2026, 23:46

Un tablou semnat de Nicolae Grigorescu a ajuns să figureze în acte la valoarea de numai 3,5 lei, deși fusese evaluat la 35.000 de lei înainte de 1989. Ministra Culturii, Ioana Ciocan, susține că situația a fost provocată de o eroare umană apărută la denominare.

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