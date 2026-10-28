Alegeri cruciale în Israel. Adversarii lui Netanyahu au mai multe mandate, dar nu există majoritate

Publicat 28 oct. 2026, 07:03 Actualizat 28 oct. 2026, 07:08

Israelul se îndreaptă spre săptămâni sau chiar luni de negocieri politice complicate, după ce primele exit-poll-uri ale alegerilor parlamentare din 2026 indică faptul că blocul partidelor care se opun lui Benjamin Netanyahu ar putea obține mai multe mandate decât coaliția premierului. Cu toate acestea, niciuna dintre tabere nu pare să atingă pragul de 61 de locuri necesar pentru formarea unei majorități în Knesset.

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