Alegeri cruciale în Israel. Adversarii lui Netanyahu au mai multe mandate, dar nu există majoritate

Israelul se îndreaptă spre săptămâni sau chiar luni de negocieri politice complicate, după ce primele exit-poll-uri ale alegerilor parlamentare din 2026 indică faptul că blocul partidelor care se opun lui Benjamin Netanyahu ar putea obține mai multe mandate decât coaliția premierului. Cu toate acestea, niciuna dintre tabere nu pare să atingă pragul de 61 de locuri necesar pentru formarea unei majorități în Knesset.
Rezultatul deschide calea unor negocieri intense pentru formarea viitorului guvern, în care partidele arabe, formațiunile ultraortodoxe și liderii centriști ar putea juca un rol decisiv, noteaza The Conversation. Deși rivalul lui Netanyahu, fostul șef al Statului Major al armatei israeliene Gadi Eisenkot, pare favorit să primească primul mandat pentru formarea unei coaliții, viitorul premier al Israelului rămâne departe de a fi decis.
Israelul riscă o nouă perioadă de instabilitate politică
Primele sondaje la ieșirea de la urne sugerează că blocul anti-Netanyahu va avea o reprezentare mai mare în viitorul Parlament decât tabăra actualului premier. În același timp, partidele arabe sunt creditate cu o creștere semnificativă a numărului de mandate.
Totuși, sistemul electoral israelian, bazat pe reprezentare proporțională la nivel național, face extrem de dificilă formarea rapidă a unei majorități, în condițiile în care niciuna dintre tabere nu pare capabilă să ajungă singură la cele 61 de mandate necesare pentru a controla Knessetul, care are 120 de locuri.
Mai mult, analiștii avertizează că exit-poll-urile trebuie privite cu prudență. Sute de mii de votanți noi, dar și militarii rezerviști și diplomații care votează prin proceduri speciale, pot influența semnificativ rezultatul final.
Cum va fi ales viitorul premier?
După validarea rezultatelor oficiale, președintele Israelului, Isaac Herzog, va începe consultările cu toate partidele care au depășit pragul electoral.
Fiecare formațiune va recomanda un candidat pentru funcția de prim-ministru, iar șeful statului va desemna persoana considerată cea mai capabilă să construiască o majoritate parlamentară.
În acest moment, Gadi Eisenkot pare să aibă cele mai mari șanse să primească primul mandat, deși partidul Likud al lui Benjamin Netanyahu este estimat să rămână cea mai mare formațiune politică din parlament.
Candidatul desemnat va avea la dispoziție 28 de zile, cu posibilitatea unei prelungiri de încă 14 zile, pentru a negocia o coaliție guvernamentală. Dacă negocierile eșuează, procedura poate fi reluată, iar în ultimă instanță Israelul ar putea fi trimis din nou la urne.
Mizele care vor decide viitorul guvern
Una dintre cele mai controversate teme ale negocierilor va fi statutul militar al bărbaților ultraortodocși (Haredi). Blocul condus de Eisenkot susține înrolarea acestora în armată, în timp ce partidele religioase cer menținerea și garantarea prin lege a scutirilor existente.
Un alt dosar sensibil este relația cu partidele arabe. Formațiunea Ra'am, condusă de Mansour Abbas, și-a exprimat disponibilitatea de a participa la o coaliție anti-Netanyahu, însă o parte dintre partidele sioniste refuză o astfel de colaborare.
De asemenea, există diferențe majore în privința politicii față de palestinieni. În timp ce aliații de dreapta ai lui Netanyahu susțin extinderea coloniilor evreiești și anexarea unor teritorii din Cisiordania, partidele de centru și de stânga sunt divizate între susținerea unor negocieri cu palestinienii și menținerea unei linii dure de securitate după atacurile din 7 octombrie.