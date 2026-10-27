Alegeri decisive în Israel: sondajele la ieșirea de la urne indică un blocaj între Netanyahu și Eisenkot

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 27 oct. 2026, 22:35

Israelul riscă să intre într-o nouă perioadă de incertitudine politică după alegerile legislative de marți, indică BBC. Sondajele realizate la ieșirea de la urne arată că nici premierul Benjamin Netanyahu și nici principalul său rival, Gadi Eisenkot, nu reușesc să obțină majoritatea necesară pentru a controla Parlamentul.

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