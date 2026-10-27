Alegeri decisive în Israel: sondajele la ieșirea de la urne indică un blocaj între Netanyahu și Eisenkot

Israelul riscă să intre într-o nouă perioadă de incertitudine politică după alegerile legislative de marți, indică BBC. Sondajele realizate la ieșirea de la urne arată că nici premierul Benjamin Netanyahu și nici principalul său rival, Gadi Eisenkot, nu reușesc să obțină majoritatea necesară pentru a controla Parlamentul.
Alegerile parlamentare din Israel s-au încheiat într-un aparent impas politic, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne publicate de principalele posturi de televiziune din țară, scrie BBC si CNN.
Primele estimări indică faptul că nici blocul condus de premierul în funcție, Benjamin Netanyahu, și nici alianța rivală condusă de fostul șef al armatei, Gadi Eisenkot, nu sunt pe cale să obțină o majoritate în Knesset, parlamentul unicameral al Israelului, care are 120 de locuri.
Rezultatul sugerează că formarea unui viitor guvern ar putea fi dificilă și ar necesita negocieri complexe între partidele reprezentate în legislativ. În lipsa unei majorități clare, scena politică israeliană riscă să rămână fragmentată, iar discuțiile pentru constituirea unei coaliții ar putea dura săptămâni.
Scrutinul a fost considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani, pe fondul provocărilor de securitate și al tensiunilor politice interne. Atât Benjamin Netanyahu, una dintre cele mai influente figuri ale politicii israeliene, cât și Gadi Eisenkot, fost comandant militar și principalul său contracandidat, au prezentat alegătorilor viziuni diferite asupra direcției în care ar trebui să meargă țara.
Rezultatele oficiale urmează să fie centralizate de autoritățile electorale, iar distribuția finală a mandatelor ar putea modifica calculele politice prezentate de sondajele exit-poll. Totuși, estimările inițiale indică faptul că Israelul se îndreaptă spre un nou episod de negocieri intense pentru formarea guvernului.