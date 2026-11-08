Masacrul în Kenya: 200 de ani de închisoare pentru liderul sectei care și-a trimis adepții la moarte prin înfometare

Paul Mackenzie, liderul unei secte evanghelice apocaliptice din Kenya, a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru moartea a 191 de persoane, dintre care 190 de copii și un adult. Acesta și-ar fi îndemnat adepții să moară de foame pentru a-L „întâlni pe Isus”. Sentința a fost pronunțată vineri, 6 noiembrie, de o instanță din Mombasa, în dosarul cunoscut drept „Masacrul din pădurea Shakahola”, relatează publicația franceză Le Figaro.
Potrivit informațiilor transmise de potrivit Le Figaro, judecătorii au stabilit o pedeapsă de 100 de ani de închisoare pentru fiecare dintre cele 183 de victime care au murit prin înfometare și o pedeapsă similară pentru alte opt persoane decedate în urma unor acte de „omucidere directă”.
Pedepsele au fost dispuse concomitent, rezultând o condamnare totală de 200 de ani de închisoare pentru fostul pastor.
Alți 28 de inculpați, condamnați în dosar
Paul Mackenzie a fost judecat alături de 28 de complici, fiind acuzați de implicare în moartea celor 190 de copii și a unui adult, în perioada ianuarie 2021 – septembrie 2023. Dintre inculpați, 26 au primit pedepse cuprinse între 100 și 160 de ani de închisoare, în timp ce doi au fost condamnați la câte 10 ani.
Avocatul apărării a anunțat că inculpații vor contesta hotărârile în instanță. Înainte de pronunțarea sentinței, procurorii solicitaseră pedeapsa cu moartea pentru Paul Mackenzie, prevăzută de legislația kenyană. Totuși, ultima execuție din Kenya a avut loc în 1987.
„Ierarhia morții”: cum ar fi fost organizat postul care a dus la tragedie?
Potrivit mărturiilor prezentate în timpul procesului, Mackenzie ar fi coordonat practicile de înfometare printr-o așa-numită „ierarhie a morții”. Copiii ar fi fost primii obligați să postească, urmați de adolescenți, femei și, în cele din urmă, bărbați.
Un nepot al liderului sectei, în vârstă de 11 ani, a povestit că a ținut post timp de opt zile înainte de a fi salvat, în martie 2023. Acesta a declarat, potrivit documentelor judiciare, că doi dintre frații săi, în vârstă de 2 și 5 ani, au murit după ce părinții le-au interzis să mănânce și să bea, urmând instrucțiunile liderului religios.
Martorii au descris în fața instanței o mișcare care respingea educația formală, considerată „satanică”, și condamna medicina modernă și spitalele, prezentate adepților drept instrumente ale diavolului. Membrii grupării erau încurajați să renunțe la viața obișnuită și să se retragă pe o proprietate de aproximativ 325 de hectare din pădurea Shakahola, situată în apropierea orașului Malindi, pe coasta Kenyei.
Peste 400 de cadavre, descoperite în pădurea Shakahola
Cazul a ieșit la iveală în aprilie 2023, când Paul Mackenzie a fost arestat, după ce mai mulți adepți ai săi au fost salvați în urma unei alerte transmise autorităților de o organizație pentru drepturile omului. În timpul operațiunilor desfășurate de poliție au fost descoperite numeroase gropi comune, în care se aflau cadavrele victimelor. Ancheta a scos la iveală una dintre cele mai grave tragedii asociate unei grupări religioase din istoria recentă a Kenyei.
Numărul victimelor a continuat să crească pe măsură ce au avansat săpăturile. Comisia Națională pentru Drepturile Omului din Kenya a estimat, în 2024, că bilanțul tragediei ajunsese la 429 de morți, dintre care unele victime nu fuseseră încă identificate.
În ianuarie 2026, Paul Mackenzie a fost pus din nou sub acuzare, după descoperirea a încă 52 de cadavre într-un sat din apropiere. Liderul sectei se confruntă și cu alte acuzații, inclusiv omor din culpă și terorism, în dosare separate.
Cine este Paul Mackenzie, liderul sectei Good News International Church?
Paul Mackenzie, fost taximetrist devenit autoproclamat pastor, a înființat în 2003 organizația religioasă Good News International Church. Gruparea a deschis mai multe filiale în capitala Nairobi și de-a lungul coastei kenyene, atrăgând mii de adepți.
În 2019, Mackenzie ar fi decretat închiderea filialelor, iar activitatea grupării s-a mutat în zona izolată din pădurea Shakahola.
Tragedia a provocat un val de indignare în Kenya și a readus în atenție problema controlului asupra organizațiilor religioase. Numeroși cetățeni au cerut adoptarea unor reguli mai stricte pentru funcționarea acestora, mai ales după ce s-a aflat că Paul Mackenzie fusese arestat de două ori în trecut, dar fusese ulterior eliberat. Cazul Shakahola rămâne unul dintre cele mai grave scandaluri religioase din Kenya, iar investigațiile și procedurile judiciare continuă în dosarele conexe.