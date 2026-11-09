Atacatorul care a ucis șase oameni în masacrul din Cracovia a murit la spital

Publicat 9 nov. 2026, 08:41 Actualizat 9 nov. 2026, 09:17 Sursă Realitatea.Net, cnn

Bărbatul care a deschis focul sâmbătă în Piața Centrală din Cracovia, ucigând șase persoane și rănind alte zeci, a murit la spital, au anunțat luni autoritățile poloneze, potrivit agenției Reuters.

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