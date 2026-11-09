Atacatorul care a ucis șase oameni în masacrul din Cracovia a murit la spital

Bărbatul care a deschis focul sâmbătă în Piața Centrală din Cracovia, ucigând șase persoane și rănind alte zeci, a murit la spital, au anunțat luni autoritățile poloneze, potrivit agenției Reuters.
Atacatorul fusese grav rănit în timpul intervenției forțelor de ordine, după una dintre cele mai sângeroase tragedii din istoria recentă a Poloniei. Moartea sa pune capăt anchetei privind posibilitatea unui proces, însă investigațiile referitoare la motivele atacului continuă, transmite postul public de televiziune TV Poljska.
Autorul mascarului a fost internat în stare critică. A fost împușcat de unul dintre polițiștii eroi
„Vă informăm că autorul tragicului eveniment a decedat în spital în această dimineață”, a transmis luni, 9 noiembrie 2026, poliția regională pe rețelele de socializare.
Într-o intervenție la postul privat TVN24, guvernatorul regional, Krzysztof Klęczar, a declarat că bărbatul a decedat la ora 4:30 dimineața.
Starea lui (a principalului suspect - n.r.) a fost extrem de gravă încă de la început și a fost descrisă drept critică. Medicii au luptat să îi salveze viața, în ciuda lucrurilor teribile pe care le-a făcut. A suferit cel puțin trei intervenții chirurgicale”, a spus oficialul polonez.
Autoritățile poloneze au confirmat că atacatorul era cetățean polonez, avea aproximativ 24 de ani, nu avea antecedente penale și deținea legal permis pentru arme de foc.
Guvernatorul a mai precizat că 14 dintre răniți sunt în stare stabilă, iar unul dintre polițiștii care au participat direct la capturarea suspectului se află în continuare în stare gravă.
Totuși, ieri (duminică, 9 noiembrie 2026 - n.r.) a fost scos din coma indusă. Primește îngrijiri foarte bune. Starea sa nu s-a schimbat față de ieri, ceea ce, deși nu sunt medic, cred că este o veste bună”, a mai declarat guvernatorul
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