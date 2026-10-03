Ambasadorul rus, convocat la MAE din Chișinău, după ce trei rachete și două drone au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova într-o singură zi
Oleg Ozerov. Foto: Profimedia
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat din nou pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, după o nouă încălcare a spațiului aerian național.
Cinci aparate de zbor, dintre care trei rachete și două drone, au traversat în dimineața zilei de 3 octombrie teritoriul Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din patru raioane.
Incidentul s-a produs la numai două zile după ce diplomatul rus fusese convocat la Ministerul Afacerilor Externe în urma altor încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova.
MAE i-a înmânat ambasadorului rus o notă de protest
Oleg Ozerov a fost convocat din nou la MAE, unde i-a fost înmânată o notă de protest. Ministerul de Externe de la Chișinău a atras atenția asupra gravității incidentului din 3 octombrie, despre care afirmă că a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor și a provocat incendii și pagube materiale, scrie Moldpres.
Autoritățile de la Chișinău cer Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să ia măsuri pentru ca asemenea incidente să nu se repete.
Cinci aparate au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova
Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale a stabilit că, în intervalul 7:45–8:00, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de cinci aparate de zbor fără pilot.
Ministerul Apărării a precizat ulterior că cele cinci aparate care au explodat la sol erau formate din trei rachete și două drone. Fragmente ale acestora au fost descoperite în mai multe puncte de pe teritoriul țării.
Au fost raportate explozii în extravilanul orașului Căușeni și în apropierea localității Constantinovca. Alte fragmente au fost găsite în zona Dubovca, din raionul Hîncești, între localitățile Delacău și Puhăceni, din raionul Anenii Noi, precum și în apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.
La Crocmaz, explozia a provocat un incendiu de vegetație și pagube materiale.
Armata a identificat și un al șaselea zbor neautorizat
În aceeași zi, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat un alt zbor neautorizat.
Obiectul a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 8:04, din direcția localității Udobnoe, regiunea Odesa, având ca direcție localitatea Palanca. Un minut mai târziu, la ora 8:05, acesta a părăsit teritoriul Republicii Moldova și s-a îndreptat către Biliaivka, în Ucraina.
Astfel, în total, în dimineața zilei de 3 octombrie au fost identificate șase zboruri neautorizate în spațiul aerian al Republicii Moldova.
O nouă convocare după incidentele din 30 septembrie
Noua convocare a ambasadorului rus vine la doar două zile după cea din 1 octombrie. Atunci, Oleg Ozerov a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe și a primit o notă de protest după trei încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova produse la 30 septembrie.
Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile moldovene, una dintre drone a căzut și a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, din raionul Anenii Noi. O altă dronă a fost detectată în zona localității Lunga, raionul Dubăsari, iar a treia a fost identificată în apropierea traseului Ivancea–Brănești și ar fi căzut după ce a lovit copacii.
În cazul uneia dintre drone au fost identificate elemente care purtau marcajul „Geran 4”.
La momentul convocării ambasadorului, MAE de la Chișinău anunța că, în cele șapte zile anterioare, spațiul aerian al Republicii Moldova fusese încălcat de opt ori.
Chișinăul reclamă riscurile generate de războiul din Ucraina
În cazul incidentelor din 3 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe susține din nou că războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează amenințări concrete pentru Republica Moldova și pentru securitatea regională. Autoritățile de la Chișinău continuă să monitorizeze spațiul aerian și să documenteze circumstanțele în care s-au produs incidentele.
Datele publicate de MOLDPRES arată că, în 2026, au fost înregistrate 44 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. În perioada 2022–2026, numărul total al cazurilor raportate a ajuns la 81.
Autoritățile le cer oamenilor să nu atingă fragmentele
Ministerul Apărării anunță că Serviciul Operații Aeriene continuă să supravegheze spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.
Cetățenii sunt îndemnați să nu atingă și să nu mute obiectele sau fragmentele neidentificate pe care le descoperă. În cazul identificării unor astfel de obiecte, oamenii sunt sfătuiți să apeleze imediat serviciul de urgență 112.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News