Coreea de Nord susține că a testat o rachetă balistică ghidată cu Inteligență Artificială

Publicat 3 oct. 2026, 17:57 Sursă Agerpres

Coreea de Nord afirmă că a testat o rachetă strategică cu rază medie de acțiune în care ar fi fost folosită Inteligența Artificială (AI). Anunțul Phenianului a venit la doar câteva ore după ce Coreea de Sud a raportat lansarea unei rachete balistice nord-coreene din regiunea Wonsan.

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