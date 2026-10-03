Coreea de Nord susține că a testat o rachetă balistică ghidată cu Inteligență Artificială

Coreea de Nord afirmă că a testat o rachetă strategică cu rază medie de acțiune în care ar fi fost folosită Inteligența Artificială (AI). Anunțul Phenianului a venit la doar câteva ore după ce Coreea de Sud a raportat lansarea unei rachete balistice nord-coreene din regiunea Wonsan.
Racheta nord-coreeană a parcurs aproximativ 700 de kilometri
Statul Major Interarme al Coreei de Sud (JCS) a anunțat sâmbătă dimineață că armata a detectat lansarea unei rachete balistice din regiunea Wonsan, în Coreea de Nord.
Potrivit JCS, racheta s-a deplasat în direcția Mării Japoniei și a parcurs aproximativ 700 de kilometri înainte de a cădea în mare.
La câteva ore de la anunțul făcut de Seul, Phenianul a prezentat propria versiune și a susținut că a efectuat un test cu o „rachetă strategică cu rază medie de acțiune”, la care ar fi fost utilizată Inteligența Artificială.
Kim Yo Jong susține că racheta își poate modifica traiectoria
Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un și considerată purtătoarea de cuvânt neoficială a Phenianului, a reacționat la avertismentele ministrului sud-coreean al apărării, Kang Shin-chul.
Ea a afirmat că racheta testată este „capabilă să-și modifice traiectoria de zbor la altitudine mică și că AI a fost folosită”, fără să ofere însă detalii despre modul concret în care Inteligența Artificială ar fi fost integrată în sistemul de armament.
Kim Yo Jong a transmis, de asemenea, că „Nu există nicio modalitate de a evita un atac cu acest tip de rachetă”.
Declarațiile sale au reluat și afirmația făcută anterior de Kim Jong Un, potrivit căreia „nicio țară din lume nu ar putea avea acces la o astfel de tehnologie timp de cel puțin câțiva ani”.
Liderul nord-coreean a subliniat în septembrie că Phenianul trebuie să ridice „nivelul de Inteligență Artificială” utilizat în sistemele de arme ofensive și defensive ale țării.
Tensiunile dintre cele două Corei au escaladat
Noua lansare are loc într-un moment în care relațiile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud sunt marcate de tensiuni tot mai mari.
Pe 21 septembrie, două mine au explodat în Zona Demilitarizată (DMZ) dintre cele două Corei, iar trei soldați sud-coreeni au fost răniți. Doi dintre militarii răniți se află în stare gravă.
Ministrul sud-coreean al apărării, Kang Shin-chul, a acuzat Coreea de Nord pentru incident și a declarat: „Este o încălcare clară a acordului de armistițiu și, din moment ce Coreea de Nord poartă responsabilitatea, vom lua măsurile necesare”.
Phenianul a negat însă orice responsabilitate pentru explozia minelor și a respins solicitarea Seulului de a prezenta scuze, calificând cererea drept „patetică”.
Kim Yo Jong a răspuns avertismentelor ministrului sud-coreean și a transmis că Phenianul este pregătit pentru orice variantă.
„Suntem pregătiți pentru orice, indiferent de opțiunea pe care o aleg”, a declarat ea.
Rusia ar putea ajuta Coreea de Nord să-și dezvolte tehnologia
Analiștii consideră că Phenianul și-ar putea accelera dezvoltarea tehnologiei pentru rachete cu ajutor militar din partea Rusiei.
Posibilul sprijin ar fi legat de cooperarea dintre cele două țări și de trimiterea unor trupe nord-coreene pentru a sprijini războiul Moscovei împotriva Ucrainei.
În acest context, analiștii cred că Phenianul ar putea beneficia de tehnologie și expertiză militară rusească pentru dezvoltarea mai rapidă a propriilor sisteme de rachete.