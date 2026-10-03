Marco Rubio vine în Europa, dar România lipsește de pe listă

Secretarul de stat american Marco Rubio vine săptămâna viitoare în Europa, unde va avea discuții cruciale despre securitate, energie și apărare. El se va afla, pe rând, în mai multe state. Nu și în România.
bsența Bucureștiului de pe lista oficialului american ridică semne de întrebare privind relația României cu Statele Unite, mai ales după scandalul diplomatic recent, în centrul căruia s-au aflat declarațiile ambasadoarei SUA în Grecia privind presupusa implicare a Washingtonului în căderea Guvernului Bolojan.
România, stat-cheie pe flancul estic, dar absentă din itinerariu
România este unul din statele-cheie ale NATO pe flancul estic. Și, totuși, țara noastră nu se regăsește pe agenda secretarului de stat american. Acesta va vizita doar Islanda, Grecia și Portugalia.
Scandalul ambasadoarei SUA în Grecia
Un motiv pentru care suntem excluși din acest itinerariu ar putea fi și recentul scandal în care a fost implicată ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și zvonurile că Washigtonul ar fi putut avea un rol în demiterea Guvernului Bolojan.
Marco Rubio a lăudat-o public pe Guilfoyle și a spus că aceasta a promovat eficient agenda administrației Trump și interesele energetice americane în Grecia și în sud-estul Europei.
Declarații critice la adresa lui Donald Trump
În România, în schimb, au existat declarații politice foarte critice la adresa lui Donald Trump.
În 2024, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan spunea că o revenire a lui Trump la Casa Albă ar fi „un pericol pentru UE” și susținea că Trump nu tratează Uniunea Europeană ca pe un partener.
Iar în acest an, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, declara că nu are „o părere foarte bună” despre Trump, criticând modul în care acesta își tratează partenerii tradiționali.
Mai mult, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a descris recent relația România-SUA drept un „milkshake”
Washingtonul nu a oferit deocamdată o explicație
Cel puțin deocamdată, Washingtonul nu a explicat oficial excluderea României de pe agenda lui Rubio în Europa.