Marco Rubio vine în Europa, dar România lipsește de pe listă

Publicat 3 oct. 2026, 19:36 Actualizat 3 oct. 2026, 19:46 Sursă Realitatea PLUS

Secretarul de stat american Marco Rubio vine săptămâna viitoare în Europa, unde va avea discuții cruciale despre securitate, energie și apărare. El se va afla, pe rând, în mai multe state. Nu și în România.

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