Zelenski anunță noi atacuri asupra rafinăriilor rusești ca răspuns la noua doctrină a Kremlinului. „Am văzut documentele”

Ucraina intenționează să intensifice atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, ca răspuns la ceea ce președintele Volodimir Zelenski descrie drept o „nouă doctrină” a Moscovei privind atacurile aeriene.
Liderul de la Kiev a făcut declarațiile într-un interviu acordat în exclusivitate agenției Reuters, afirmând că serviciile de informații ucrainene au intrat în posesia unor documente despre o schimbare a strategiei militare ruse în apropierea sezonului rece.
Zelenski spune că Moscova pregătește atacuri mai ample
Potrivit președintelui ucrainean, documentele obținute de serviciile de informații ale Ucrainei ar indica faptul că Vladimir Putin a emis o nouă doctrină privind desfășurarea unor atacuri militare de amploare.
Zelenski susține că noua strategie ar avea ca obiectiv exercitarea unei presiuni asupra populației civile, astfel încât oamenii să fie determinați să părăsească Kievul și alte orașe ucrainene.
„Am văzut documentele și știm că acestea le permit să atace infrastructura… logistica… drumurile, școlile, spitalele, pentru a exercita presiune asupra populației să părăsească capitala și diferite orașe. Acesta este scopul operațiunii”, a spus Zelenski.
Președintele Ucrainei consideră că schimbarea strategiei Moscovei ar fi legată și de situația de pe front. Potrivit acestuia, Vladimir Putin ar fi urmărit să proiecteze imaginea unui lider puternic într-un moment în care armata rusă pierdea teren într-o regiune importantă a liniei frontului.
Contraofensiva din Donbas, menționată de Zelenski
În același interviu acordat Reuters, Volodimir Zelenski a vorbit despre contraofensiva ucraineană din Donbas.
Forțele ucrainene au reușit, momentan, să recucerească aproximativ 140 de kilometri pătrați în cadrul operațiunilor din această zonă, potrivit afirmațiilor președintelui ucrainean.
În paralel, atacurile rusești asupra Ucrainei continuă, iar Kievul a fost vizat în ultimele zile de mai multe atacuri cu drone și rachete.
Kievul, lovit în mod repetat de drone și rachete
Zelenski a afirmat că atacurile recente ale Rusiei au vizat instalații energetice și infrastructura de telecomunicații din Kiev.
Totodată, pentru prima dată, Rusia ar fi atacat podurile peste râul Dnipro care fac legătura între partea de est și cea de vest a Kievului.
Președintele ucrainean a spus că nu a primit niciun semnal din partea Moscovei care să arate că Vladimir Putin ar fi interesat de negocieri de pace sau de încheierea unui armistițiu referitor la infrastructura energetică.
Ucraina anunță lovituri asupra sectorului energetic rusesc
În acest context, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va răspunde schimbării tacticii Rusiei prin atacarea sectorului energetic al acesteia.
Președintele ucrainean a indicat în special rafinăriile de petrol din Rusia, pe care le consideră o sursă de finanțare pentru război.
„Trebuie să răspundem în orice mod (posibil). Având în vedere atacurile lor asupra sectorului nostru energetic, trebuie să le răspundem lovind sectorul lor energetic. În primul rând, rafinăriile de petrol: sursa de finanțare a acestui război. Dar, desigur, nu vom riposta, la fel ca ei, asupra niciunui obiectiv civil”, a spus Zelenski.
Declarația indică astfel că Kievul intenționează să continue loviturile asupra infrastructurii petroliere rusești, prezentând aceste atacuri drept un răspuns la loviturile Moscovei asupra sectorului energetic ucrainean.
Zelenski acuză Rusia că încearcă să divizeze Europa
Președintele ucrainean a vorbit în interviul pentru Reuters și despre recentele incursiuni ale dronelor rusești și despre atacurile hibride semnalate în Europa.
Zelenski consideră că aceste acțiuni reprezintă o încercare de intimidare a populațiilor europene și de divizare a sprijinului acordat Ucrainei.
Potrivit liderului de la Kiev, unii lideri europeni încep însă să înțeleagă această strategie și își consolidează poziția în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina.