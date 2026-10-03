Zelenski anunță noi atacuri asupra rafinăriilor rusești ca răspuns la noua doctrină a Kremlinului. „Am văzut documentele”

Publicat 3 oct. 2026, 22:00 Sursă Reuters

Ucraina intenționează să intensifice atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, ca răspuns la ceea ce președintele Volodimir Zelenski descrie drept o „nouă doctrină” a Moscovei privind atacurile aeriene.

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