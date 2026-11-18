Un detaliu observat în delegația lui Vladimir Putin la summitul APEC din China a stârnit numeroase comentarii înaintea întâlnirii cu Donald Trump și Xi Jinping. Liderul rus a fost însoțit de ofițerul care transportă așa-numita „valiză nucleară”, dispozitivul folosit pentru comunicațiile de urgență ale comandamentului strategic al Kremlinului. Imaginile au fost difuzate de Rossiya 1, postul public de televiziune din Rusia, considerat unul dintre principalele vehicule de propagandă ale Kremlinului.
În imaginile difuzate de Rossyia TV, reporterul pare să "surprindă" momentul în care un ofițer care purta o servietă neagră în apropierea președintelui rus se îndreaptă spre o altă mașină din coloana oficială. Întrebat direct dacă este vorba despre „valiza nucleară”, militarul confirmă.
Dispozitivul este cunoscut oficial sub denumirea de „Cheget” și face parte din sistemul automatizat „Kazbek”, utilizat pentru controlul forțelor nucleare strategice ale Federației Ruse.
Ce este „valiza nucleară” a Rusiei
Contrar percepției populare, servieta nu reprezintă un buton care poate lansa instantaneu un atac nuclear. „Cheget” este un terminal securizat de comunicații care îi permite șefului statului să ia legătura cu conducerea militară și să transmită ordine în situații de criză majoră.
Sistemul este conectat la rețeaua de comandă strategică a Rusiei și este utilizat pentru transmiterea codurilor și ordinelor care fac parte din procedura de autorizare a folosirii armelor nucleare.
Protocol standard, nu un semnal de escaladare
Prezența valizei nucleare alături de Vladimir Putin în China nu reprezintă însă un eveniment neobișnuit. Potrivit procedurilor de securitate rusești, operatorul sistemului „Cheget” îl însoțește permanent pe președinte, atât pe teritoriul Rusiei, cât și în timpul deplasărilor externe.
Experții în securitate subliniază că liderii ruși călătoresc de decenii cu acest echipament pentru a menține capacitatea de comandă și control asupra forțelor nucleare indiferent de locația în care se află. Astfel, apariția servietei în imaginile surprinse la summit reflectă mai degrabă procedurile obișnuite de protecție și comandă decât o schimbare a nivelului de alertă nucleară.
Joi, 19 noiembrie 2026, președinții Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, se întâlnesc în marja summitului APEC, în metropola Shenzhen Rusia speră că discuțiile cu șefii de stat ai SUA și Chinei îi vor consolida lui Putin prestigiul diplomatic și vor contribui la găsirea unei soluții favorabile Moscovei pentru războiul din Ucraina, potrivit DW.