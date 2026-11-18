Publicat 18 nov. 2026, 18:34 Actualizat 18 nov. 2026, 18:51

Un detaliu observat în delegația lui Vladimir Putin la summitul APEC din China a stârnit numeroase comentarii înaintea întâlnirii cu Donald Trump și Xi Jinping. Liderul rus a fost însoțit de ofițerul care transportă așa-numita „valiză nucleară”, dispozitivul folosit pentru comunicațiile de urgență ale comandamentului strategic al Kremlinului. Imaginile au fost difuzate de Rossiya 1, postul public de televiziune din Rusia, considerat unul dintre principalele vehicule de propagandă ale Kremlinului.

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