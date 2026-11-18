Cum a picat CEO-ul Nvidia în capcana ”borcanului cu miere” a serviciilor de spionaj chineze. Un fost ofițer CIA și o fostă spioană rusoaică au dezvăluit metodele
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang. Foto: Profimedia
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, este în centrul unor speculații despre o presupusă operațiune de spionaj în care ar fi fost folosite o companie de tehnologie fictivă și o agentă specializată în seducție. Un fost ofițer CIA și o fostă agentă rusoaică explică metodele prin care serviciile de informații pot compromite persoane influente.
Un fost ofițer al Agenției Centrale de Informații din Statele Unite și o femeie care susține că a fost antrenată de serviciile de informații rusești au explicat mecanismele prin care spionii pot manipula și compromite persoane aflate în poziții de putere. Discuția a avut în centru presupusa capcană a serviciilor secrete chineze în care ar fi fost atras Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume.
Potrivit scenariului prezentat în cadrul podcastului, operațiunea ar fi implicat o companie de tehnologie creată special pentru a servi drept paravan și o agentă care ar fi folosit tehnici de seducție pentru a câștiga încrederea unei ținte. Miza ar fi fost obținerea unor cipuri de inteligență artificială supuse restricțiilor, iar valoarea presupusei operațiuni este estimată la cinci miliarde de dolari.
Afirmațiile despre implicarea serviciilor chineze și despre presupusa compromitere a lui Jensen Huang sunt prezentate în cadrul discuției ca speculații și scenariu de analiză, nu ca fapte confirmate independent.
Fostul ofițer CIA și femeia care susține că a fost antrenată pentru operațiuni de seducție
John Kiriakou, fost ofițer CIA care a coordonat operațiuni de informații la nivel internațional, și Aliia Roza, o fostă agentă rusoaică, au vorbit despre metodele folosite în spionajul modern. Cei doi au analizat operațiunile de tip „honeypot”, manipularea psihologică și tehnicile de inginerie socială prin care serviciile de informații încearcă să obțină acces la persoane influente sau la informații sensibile.
Kiriakou este cunoscut și pentru dezvăluirile sale despre programul de tortură al CIA, pentru care a ajuns la închisoare. Ulterior, a devenit autor publicat și a continuat să vorbească despre activitatea serviciilor de informații.
Aliia Roza susține că a trecut printr-un program de pregătire specială în Rusia, care a inclus tehnici de psihologie umană, influență, seducție și supraviețuire. În prezent, ea folosește platformele de socializare pentru a le explica oamenilor cum pot recunoaște manipularea și comportamentele abuzive.
Cum ar fi funcționat capcana de cinci miliarde de dolari
Unul dintre subiectele centrale ale episodului a fost presupusa operațiune în care ar fi fost vizat Jensen Huang. Scenariul discutat descrie o strategie prin care serviciile secrete chineze ar fi recurs la o companie de tehnologie fictivă și la o agentă specializată în operațiuni de tip „honeypot/borcanul cu miere”.
Aceste capcane presupun apropierea de o persoană vizată prin intermediul unei relații personale sau romantice, cu scopul de a-i câștiga încrederea și de a o determina să ofere informații ori să facă anumite compromisuri. În cazul prezentat în podcast, obiectivul presupusei operațiuni ar fi fost obținerea unor cipuri de inteligență artificială pentru care existau restricții de export.
Cei doi invitați au explicat că astfel de acțiuni nu se bazează exclusiv pe seducție. În spatele lor se poate afla o strategie îndelungată, construită pe studierea comportamentului țintei, identificarea vulnerabilităților și exploatarea nevoilor emoționale.
Ancora parfumului, tehnica prin care poate fi declanșată o reacție emoțională
Aliia Roza a descris și o metodă prin care agenții ar putea asocia o anumită senzație de atracție sau excitare cu un stimul specific, precum un parfum sau un cuvânt-cheie. Ideea este ca acel miros sau cuvânt să ajungă să declanșeze ulterior o reacție emoțională puternică, prin asocierea repetată cu o experiență intensă.
Această tehnică, prezentată în discuție drept „ancora parfumului”, ar urmări crearea unei legături între o persoană și un stimul care poate fi folosit ulterior pentru a-i influența starea emoțională. Astfel, un element aparent banal ar putea deveni un declanșator al unei reacții asociate cu atracția sau obsesia.
Testul laptelui, folosit pentru identificarea vulnerabilităților psihologice
Un alt procedeu prezentat de invitați este „tehnica laptelui”, un test rapid de asociere a cuvintelor. Prin intermediul unor răspunsuri spontane, agentul ar încerca să obțină indicii despre trecutul unei persoane, experiențele sale și tiparele sale emoționale.
Scopul ar fi identificarea unor caracteristici psihologice care pot fi exploatate ulterior. Pe baza reacțiilor obținute, persoana care desfășoară operațiunea ar putea încerca să stabilească ce tip de abordare are cele mai mari șanse să câștige încrederea țintei.
Discuția a inclus și alte metode de influențare, printre care izolarea strategică. Aceasta presupune îndepărtarea treptată a unei persoane de familie, prieteni sau consilieri în care are încredere. Prin manipulare și gaslighting, agentul ar putea încerca să slăbească relațiile existente și să devină principala sursă de sprijin și validare pentru țintă.
De ce agenții pot petrece zeci de ani construind identități false
Kiriakou și Roza au vorbit și despre operațiunile de acoperire profundă, în care agenții străini își construiesc identități fictive și pot petrece perioade foarte lungi trăind sub o altă identitate.
Astfel de misiuni pot presupune ani sau chiar decenii de pregătire și integrare într-un mediu social, profesional sau economic. Scopul nu este neapărat obținerea imediată a unor informații, ci construirea unei poziții care să permită accesul la o singură persoană sau la un detaliu considerat valoros pentru serviciul de informații.
Cei doi au explicat că răbdarea și capacitatea de a construi relații credibile reprezintă elemente importante în asemenea operațiuni. O identitate falsă trebuie susținută pe termen lung, iar agentul trebuie să evite orice comportament care ar putea trezi suspiciuni.
Demonstrația Aliiei Roza: cum poate fi câștigată încrederea în câteva secunde
În timpul episodului, Aliia Roza a făcut și o demonstrație practică, arătând cum poate crea rapid o conexiune personală cu o altă persoană. John Kiriakou a fost chiar partenerul acestei demonstrații.
Metoda prezentată s-a bazat pe documentarea prealabilă despre interlocutor, identificarea unor elemente relevante din viața acestuia și folosirea validării personalizate. Printr-o combinație de atenție, complimente și interes aparent autentic, Roza a arătat cum poate fi creată impresia unei apropieri rapide.
Ea a asociat această abordare cu tehnica numită „love bombing”, prin care o persoană este copleșită cu atenție, afecțiune și validare, într-un interval scurt de timp. Într-un context de manipulare, asemenea gesturi pot fi folosite pentru a grăbi formarea unei legături emoționale și pentru a reduce vigilența interlocutorului.
Povestea fostei agente: pregătirea din Rusia și misiunile din Europa și Marea Britanie
Aliia Roza a povestit că a ajuns în mediul operațiunilor de informații prin intermediul tatălui său, care era ofițer militar. Ulterior, susține ea, a urmat pregătirea într-o academie specială din Rusia, unde a fost instruită în psihologie umană, tehnici de influență, seducție și supraviețuire.
Roza a descris modul în care ar fi fost folosită ca momeală în operațiuni îndreptate împotriva traficanților de droguri și a infractorilor din Europa și Regatul Unit. Rolul său presupunea apropierea de persoanele vizate și construirea unor relații care puteau dura chiar și opt luni, pentru a obține informații.
Ea și-a comparat rolul cu cel al unui personaj feminin din universul James Bond, explicând că seducția era doar una dintre componentele unei misiuni care presupunea documentare, răbdare și control psihologic.
Plecarea din Rusia și noua viață în Statele Unite
Fosta agentă a afirmat că a rupt legăturile cu trecutul său din Rusia după ce s-ar fi confruntat cu pericole și amenințări care îl vizau inclusiv pe fiul ei. Ulterior, s-a mutat în Statele Unite, unde a înființat o agenție de modă și relații publice.
În ultimii ani, Roza a devenit o prezență frecventă în podcasturi internaționale, unde vorbește despre manipulare, control psihologic, relații de putere și modalitățile prin care oamenii pot identifica comportamentul unui potențial prădător.
Discuția cu John Kiriakou a adus în prim-plan tehnicile de seducție și inginerie socială asociate operațiunilor de spionaj, dar și vulnerabilitățile emoționale pe care serviciile de informații le-ar putea exploata pentru a ajunge la persoane cu acces la resurse și informații strategice.
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