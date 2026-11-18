Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 nov. 2026, 17:19

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, este în centrul unor speculații despre o presupusă operațiune de spionaj în care ar fi fost folosite o companie de tehnologie fictivă și o agentă specializată în seducție. Un fost ofițer CIA și o fostă agentă rusoaică explică metodele prin care serviciile de informații pot compromite persoane influente.

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