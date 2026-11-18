Scris de Emanuel Focșan Publicat: 18 nov. 2026, 20:14

Fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, consideră că Rusia își exagerează importanța în contextul summitului care îi aduce la aceeași masă pe liderii Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, acesta a atras atenția și asupra comparațiilor făcute între reuniunea din China și Conferința de la Ialta din 1945, pe care le consideră exagerate, apreciind că analogia are mai degrabă o miză spectaculoasă decât una realistă.

Distribuie articolul