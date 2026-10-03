Șeful Pentagonului și oamenii-cheie ai administrației Trump, întâlnire secretă pentru a stabili următoarele mutări în războiul din Iran

Mai mulți oficiali de rang înalt din administrația președintelui Donald Trump s-au reunit vineri, la Camp David, pentru o întâlnire secretă dedicată situației din Iran și conflictului dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi din Yemen.
Reuniunea a durat câteva ore, iar oficialii americani citați de publicație au declarat că discuțiile au vizat următoarele măsuri pe care Statele Unite le-ar putea lua în Orientul Mijlociu, relatează Axios.
Întâlnirea de la Camp David nu a fost anunțată de administrația Trump
Potrivit celor trei oficiali americani citați de Axios, întâlnirea nu a fost făcută publică de administrația Trump. Publicația descrie reuniunea drept una neobișnuită, având în vedere locul și nivelul oficialilor implicați.
O întâlnire similară a avut loc în iunie 2025, cu doar câteva zile înainte ca Israelul să intre în război cu Iranul, notează Axios.
Vicepreședintele american JD Vance a prezidat reuniunea de vineri, potrivit surselor citate de publicație.
Marco Rubio, Pete Hegseth și șeful CIA au participat la discuții
La întâlnirea de la Camp David au participat mai mulți dintre cei mai importanți oficiali americani implicați în politica externă și de securitate.
Printre aceștia s-au aflat secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, trimisul Casei Albe Steve Witkoff, directorul CIA John Ratcliffe și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine.
Unul dintre oficialii americani a declarat pentru Axios că discuțiile au avut o miză importantă și că în cadrul reuniunii fie au fost luate decizii, fie au fost analizate în profunzime diferite variante.
„S-au luat decizii sau, cel puțin, s-a discutat în profunzime”, a spus unul dintre oficiali pentru Axios, referindu-se la criza din Orientul Mijlociu.
Negocierile dintre SUA și Iran sunt în impas
Reuniunea de la Camp David are loc într-un moment în care negocierile dintre Statele Unite și Iran se află în impas.
În acest context, președintele Donald Trump ia în calcul reluarea unor operațiuni militare majore în Iran. Liderul de la Casa Albă a transmis joi că Teheranul trebuie să ajungă la un acord sau situația va evolua într-o altă direcție.
„Acum trebuie să iau o decizie: fie Iranul semnează acordul, fie acesta nu va mai exista”, a declarat, joi, liderul de la Casa Albă.
Discuțiile de la Camp David au avut loc, astfel, în timp ce administrația americană analizează următorii pași în relația cu Iranul și în conflictul mai larg din Orientul Mijlociu.
Arabia Saudită îi cere lui Trump să intervină împotriva Houthi
O altă temă discutată în cadrul reuniunii a fost situația rebelilor Houthi din Yemen și conflictul acestora cu Arabia Saudită.
Lui Donald Trump i se cere să se alăture ofensivei pe care Arabia Saudită o pregătește împotriva rebelilor Houthi. Saudiții îl îndeamnă pe președintele american să autorizeze atacuri aeriene împotriva acestora.
Trump s-a arătat însă reticent față de această idee, potrivit informațiilor citate de Axios.