Victima, Axenia Manoli, locuia de aproximativ doi ani și jumătate în Valmontone, provincia Roma. Joi dimineață, 13 noiembrie, după ce i-a lăsat pe cei mici – în vârstă de 7 și 11 ani – la școală, a plecat la volanul unei Toyota Yaris negre. De atunci, telefonul ei a rămas închis, iar familia nu a mai putut lua legătura cu ea. Partenerul femeii a alertat imediat carabinierii din Cave și a depus o plângere de dispariție.

Descoperirea macabră

Căutările s-au încheiat vineri, când trupul tinerei a fost găsit într-o zonă dens împădurită de lângă via di Santa Maria del Monte. La aproximativ 200 de metri distanță se afla autoturismul, parcat și încuiat. Cheile se aflau asupra femeii, iar în apropiere au fost găsite geanta și obiectele ei personale, fără a se observa lipsuri.

Axenia purta aceleași haine ca în ziua dispariției: o bluză sport roz, pantaloni negri tip colanți și pantofi sport albi.

Imaginea descoperită de echipele de intervenție – o tânără mamă pierdută în mijlocul naturii, în timp ce copiii o așteptau acasă – a produs o puternică emoție în comunitate.

Primele ipoteze ale anchetatorilor

Carabinierii au delimitat zona și au efectuat investigațiile preliminare. Potrivit informațiilor disponibile, pe corpul Axeniei nu au fost identificate urme evidente de agresiune. Un element important descoperit la fața locului este un bilet de adio, care îi determină pe anchetatori să ia în calcul varianta unui gest voluntar.

Totuși, polițiștii subliniază că autopsia va clarifica atât cauza exactă a morții, cât și momentul decesului.

Paralel, autoritățile încearcă să reconstituie traseul femeii din ultimele 24 de ore: unde s-a deplasat după ce a plecat de la școală, dacă s-a întâlnit cu cineva sau dacă a apărut pe camerele de supraveghere din zonă. Aceste detalii sunt cruciale pentru a stabili dacă tragedia reprezintă un suicid sau dacă există alte circumstanțe ascunse.

Un element sensibil din trecutul victimei

Anchetatorii analizează și o informație din dosarele poliției italiene: în trecut, Axenia ar fi depus o plângere împotriva fostului partener pentru violență domestică. Acest aspect ridică întrebări asupra eventualelor temeri sau presiuni care ar fi putut apăsa asupra tinerei în perioada recentă.

Moartea Axeniei Manoli a lăsat în urmă o familie distrusă și doi copii lipsiți de mamă. Atât localnicii din Cave, cât și cei din Valmontone sunt profund afectați de tragedia unei femei tinere, care într-o dimineață obișnuită și-a îndeplinit rutina de părinte, apoi a dispărut fără urmă până la descoperirea tragică din pădure.