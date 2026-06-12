Ministerul Mediului a mutat o instituție într-un sediu cu șobolani și miros de mucegai pentru care plătește 12.000 de euro lunar

În plină perioadă în care discursul public este dominat de austeritate și reducerea cheltuielilor bugetare, o situație din subordinea Ministerului Mediului ridică semne serioase de întrebare privind modul în care sunt gestionate fondurile publice.

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate ar fi fost mutată într-un sediu privat pentru care statul plătește o chirie de aproximativ 12.000 de euro pe lună, în timp ce angajații reclamă condiții insalubre de lucru.

Situația apare după ce instituția a fost relocată dintr-un imobil al statului, administrat de RA-APPS, într-o clădire deținută de o firmă privată. Diferența de cost este considerabilă, iar condițiile descrise de angajați contrastează puternic cu suma plătită lunar.

De la 2.000 de euro la 12.000 de euro pe lună pentru aceeași activitate

Înainte de relocare, agenția plătea pentru sediul dintr-un imobil de stat o chirie de aproximativ 11.076 lei pe lună, echivalentul a circa 2.000 de euro.

După mutarea în clădirea deținută de firma Real Aqua Invest SA, costurile au explodat. Noua chirie ar fi ajuns la 60.185 de lei pe lună, adică în jur de 12.000 de euro.

Contractul ar fi fost încheiat pentru o perioadă de o lună, începând cu 18 mai 2026 și valabil pentru intervalul 1–30 iunie 2026, ceea ce ridică noi întrebări legate de caracterul temporar al soluției și de sustenabilitatea financiară a deciziei.

Lucrări plătite din bani publici înainte de mutare

Surse din cadrul instituției susțin că, înainte de semnarea contractului de închiriere, în noul sediu ar fi fost realizate lucrări de cablare și amenajare, costurile fiind acoperite tot din bugetul agenției.

Suma estimată pentru aceste intervenții ar fi de aproximativ 50.000 de lei, bani care s-ar fi adăugat astfel la costurile deja crescute ale mutării.

Condiții de lucru reclamate de angajați: miros de mucegai și rozătoare

Dincolo de costurile ridicate, angajații ar descrie noul sediu ca fiind departe de standardele minime de funcționare. Conform informațiilor obținute, în clădire ar exista un miros persistent de mucegai, iar mediul ar fi considerat impropriu desfășurării activității.

Mai mult, unii angajați susțin că evită chiar să deschidă geamurile de teama rozătoarelor.

În imobil ar lucra aproximativ 50–60 de persoane, inclusiv angajați cu probleme medicale, ceea ce ar face situația și mai sensibilă. Printre aceștia se află și persoane care au trecut prin afecțiuni oncologice, pentru care condițiile de mediu ar reprezenta un risc suplimentar.

Ministerul Mediului: bugetul este aprobat, decizia aparține instituțiilor din subordine

Reprezentanții Ministerului Mediului susțin că instituția nu decide modul exact în care sunt cheltuiți banii pentru chirii, ci doar stabilește bugetul total la nivel național.

Potrivit purtătorului de cuvânt Mihai Drăgan, fiecare instituție aflată în subordinea ministerului are libertatea de a decide cum sunt distribuite fondurile alocate.

Acesta a explicat că bugetul pentru chirii este stabilit global, iar ministerul nu intervine în alegerea fiecărui sediu în parte, responsabilitatea fiind la nivelul conducerii agențiilor.

Totodată, oficialul a precizat că reorganizările din structurile de mediu au dus la modificări de sedii și la integrarea unor instituții într-o nouă structură administrativă, fără ca ministerul să gestioneze direct fiecare contract de închiriere.

Firma care închiriază sediul: 8 angajați și afaceri de peste 2 milioane de lei

Clădirea în care a fost relocată agenția aparține companiei Real Aqua Invest SA, firmă înregistrată în 2021, cu sediul în Sectorul 6 al Capitalei.

Societatea are ca obiect principal de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare și, în 2025, a raportat o cifră de afaceri de peste 2,3 milioane de lei, având 8 angajați.

O mutare care ridică semne de întrebare în plină austeritate

Decizia de relocare, costurile lunare ridicate și condițiile reclamate de angajați conturează un tablou care contrastează puternic cu discursul public privind reducerea cheltuielilor bugetare.

Diferența dintre vechiul sediu de stat și noua locație privată, atât din punct de vedere al costurilor, cât și al condițiilor de lucru descrise, alimentează discuțiile despre modul în care sunt gestionate resursele instituțiilor publice într-o perioadă de presiune financiară la nivel național.