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Unul dintre cei patru alpiniști implicați în accidentul din Bușteni a murit. Ceilalți trei, transportați la spital

Elicopter SMURD

Elicopter SMURD

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 iul. 2026, 19:15
Actualizat11 iul. 2026, 19:16

Unul dintre cei patru alpiniști implicați în accidentul produs în zona Valea Albișoarei, din Bușteni, a murit. Victima a fost scoasă din zona montană de elicopterul SMURD Mureș, însă rănile suferite au fost prea grave, iar medicii au declarat decesul.

Celelalte trei persoane sunt transportate la spital. Două dintre victime vor fi duse la București cu elicopterul Black Hawk, care va ateriza pe Stadionul Dinamo. Cea de-a treia victimă este transportată la Spitalul Județean de Urgență Brașov cu o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD.

Alpiniștii s-ar fi prăbușit după ruperea corzii

Accidentul s-a produs în timpul unei ascensiuni în zona Valea Albișoarei. Potrivit primelor informații, coarda de siguranță s-ar fi rupt, iar cei patru alpiniști au căzut de la o înălțime de aproximativ zece metri. La începutul intervenției, autoritățile au transmis că toate cele patru persoane erau conștiente, dar aveau nevoie de ajutor pentru a fi scoase din zona greu accesibilă. Salvamontiștii și echipajele SMURD au intervenit pentru recuperarea victimelor. După ce elicopterul SMURD Mureș a extras una dintre persoane, medicii au constatat că rănile acesteia erau incompatibile cu viața.

Două victime sunt aduse la București

Două dintre persoanele rănite vor fi transportate cu elicopterul Black Hawk la București. Aeronava urmează să aterizeze pe Stadionul Dinamo, de unde victimele vor fi preluate și duse la spital. A treia persoană rănită este transportată la Spitalul Județean de Urgență Brașov cu o ambulanță de terapie intensivă mobilă SMURD Brașov. Pentru această intervenție au fost trimise mai multe echipaje medicale, printre care un echipaj de prim ajutor SMURD, două unități de terapie intensivă mobilă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Acestea s-au deplasat pe stadionul din Bușteni pentru a prelua victimele.

La misiunea din Bușteni fusese trimis și elicopterul SMURD de la Caransebeș. Acesta a fost însă retras și trimis la o altă intervenție în județul Hunedoara.

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