Unul dintre cei patru alpiniști implicați în accidentul din Bușteni a murit. Ceilalți trei, transportați la spital

Publicat 11 iul. 2026, 19:15 Actualizat 11 iul. 2026, 19:16

Unul dintre cei patru alpiniști implicați în accidentul produs în zona Valea Albișoarei, din Bușteni, a murit. Victima a fost scoasă din zona montană de elicopterul SMURD Mureș, însă rănile suferite au fost prea grave, iar medicii au declarat decesul.

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