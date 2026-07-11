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Locale· 2 min citire
Unul dintre cei patru alpiniști implicați în accidentul din Bușteni a murit. Ceilalți trei, transportați la spital
Elicopter SMURD
Publicat11 iul. 2026, 19:15
Actualizat11 iul. 2026, 19:16
Unul dintre cei patru alpiniști implicați în accidentul produs în zona Valea Albișoarei, din Bușteni, a murit. Victima a fost scoasă din zona montană de elicopterul SMURD Mureș, însă rănile suferite au fost prea grave, iar medicii au declarat decesul.
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