Petrecere aniversară transformată în coșmar în Mureș. Atacatori cu bâtă de baseball și topor au rănit trei oameni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 18:36

O petrecere aniversară din localitatea Petelea, județul Mureș, s-a transformat într-un coșmar pentru oamenii aflați la eveniment. Potrivit informațiilor din presa locală, atmosfera de sărbătoare a fost întreruptă brusc, după ce două persoane ar fi pătruns la petrecere înarmate cu o bâtă de baseball și un topor.

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