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Locale· 1 min citire
Alertă în Sectorul 4! Un bărbat înarmat cu un cuțit amenința că își ia zilele. Mama și fratele lui, în apartament
Mașină de poliție
Un bărbat de 45 de ani a fost imobilizat sâmbătă de polițiști și luptători SAS, după ce s-a baricadat într-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei. Acesta avea un cuțit asupra sa și amenința că își va face rău.
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