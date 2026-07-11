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Locale· 1 min citire

Alertă în Sectorul 4! Un bărbat înarmat cu un cuțit amenința că își ia zilele. Mama și fratele lui, în apartament

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 17:36

Un bărbat de 45 de ani a fost imobilizat sâmbătă de polițiști și luptători SAS, după ce s-a baricadat într-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei. Acesta avea un cuțit asupra sa și amenința că își va face rău.

Alerta a fost dată în jurul orei 11.00, printr-un apel la 112. În locuință se aflau și mama bărbatului, dar și fratele său, iar polițiștii au intervenit de urgență pentru a-i scoate din apartament în siguranță. Polițiștii Secției 15 au ajuns la adresa indicată și au reușit să îi evacueze pe cei doi membri ai familiei fără incidente. După acest moment, bărbatul s-a închis într-un dormitor și a continuat să amenințe că își va face rău.

La fața locului au fost mobilizați negociatori ai Poliției Capitalei, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, echipaje ISU București-Ilfov și o ambulanță. La momentul stabilit de echipele de intervenție, mascații au intrat în cameră prin forțarea ușii și l-au imobilizat pe bărbat.

Bărbatul a fost dus la Spitalul Obregia

Intervenția s-a încheiat fără ca vreo persoană să fie rănită. După imobilizare, bărbatul a fost evaluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, pentru investigații și evaluare de specialitate.

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