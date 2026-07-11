Alertă în Sectorul 4! Un bărbat înarmat cu un cuțit amenința că își ia zilele. Mama și fratele lui, în apartament

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 17:36

Un bărbat de 45 de ani a fost imobilizat sâmbătă de polițiști și luptători SAS, după ce s-a baricadat într-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei. Acesta avea un cuțit asupra sa și amenința că își va face rău.

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