Cabană făcută scrum în Hunedoara. Pompierii au mers pe jos un kilometru ca să ajungă la incendiu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 16:15

O cabană din lemn din localitatea Crișcior, județul Hunedoara, a fost distrusă complet de un incendiu izbucnit sâmbătă. Pompierii Secției Brad au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

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