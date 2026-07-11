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Cabană făcută scrum în Hunedoara. Pompierii au mers pe jos un kilometru ca să ajungă la incendiu

Cabană din lemn Hunedoara

Cabană din lemn Hunedoara

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 16:15

O cabană din lemn din localitatea Crișcior, județul Hunedoara, a fost distrusă complet de un incendiu izbucnit sâmbătă. Pompierii Secției Brad au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, construcția, care avea o suprafață de aproximativ 35 de metri pătrați, era cuprinsă în totalitate de flăcări. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Intervenție dificilă din cauza drumului impracticabil

Misiunea pompierilor a fost îngreunată de faptul că drumul de acces către cabană nu putea fi parcurs de autospeciale. Mașinile de intervenție au rămas la aproximativ un kilometru distanță, iar pompierii au fost nevoiți să transporte echipamentele pe jos până la locul incendiului.

Pentru stingerea focului, echipajele au folosit motopompe alimentate succesiv din trei fântâni aflate în apropiere. În cele din urmă, incendiul a fost lichidat, însă cabana a fost distrusă complet.

Cauza probabilă: un scurtcircuit electric

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric. Reprezentanții ISU atrag atenția că improvizațiile la instalațiile electrice pot duce rapid la incendii, mai ales în cazul construcțiilor din lemn.

Pompierii le recomandă oamenilor să nu folosească aparate electrice, cabluri, prize sau întrerupătoare defecte ori improvizate. De asemenea, orice reparație sau modificare a instalației electrice trebuie făcută doar de persoane autorizate.

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