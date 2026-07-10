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O femeie a rămas agățată cu parapanta într-un copac din Brașov. Salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea ei

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 22:11

O femeie a fost salvată, vineri seară, de salvamontiștii din Brașov, după ce a rămas agățată cu parapanta într-un copac, la o înălțime de aproximativ 10 metri. Intervenția s-a încheiat cu succes, iar victima a fost coborâtă în siguranță, fără răni.

Femeia a fost coborâtă în siguranță de salvamontiști

”O parapantistă a rămas agăţată cu aripa în crengile unui copac, la peste 10 metri înălţime, în zona Crucurului Mare. După ce a fost localizată conform coordonatelor GPS primite, a fost coborâtă în siguranţă din copac, cu ajutorul materialelor de alpinism”, a transmis Salvamont Brașov.

Potrivit salvamontiștilor, femeia nu a suferit niciun traumatism, drept pentru care a fost transportată în staţiune.

O altă turistă a suferit un atac de panică în Masivul Postăvaru

Aceasta nu a fost singura intervenție pe care au avut-o salvamontiștii din Brașov, care au intervenit pentru o turistă ce a suferit un atac de panică, în partea superioară a Masivului Postăvaru.

”Şi în acest caz, persoana a fost coborâtă în siguranţă în staţiune”, au precizat salvamontiştii.

Aceştia se aşteaptă la un număr mai mare de intervenţii pe durata weekend-ului, având în vedere că o să crească numărul de turişti.

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