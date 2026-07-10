O femeie a rămas agățată cu parapanta într-un copac din Brașov. Salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea ei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 22:11

O femeie a fost salvată, vineri seară, de salvamontiștii din Brașov, după ce a rămas agățată cu parapanta într-un copac, la o înălțime de aproximativ 10 metri. Intervenția s-a încheiat cu succes, iar victima a fost coborâtă în siguranță, fără răni.

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