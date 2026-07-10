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Accident cu 20 de persoane implicate, în Sibiu. Un copil de 9 ani a ajuns la spital după impactul dintre o mașină și un autobuz

Accident în Sibiu/ Sursa foto: Sibiu100

Accident în Sibiu/ Sursa foto: Sibiu100

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 10:53

Un accident rutier în care au fost implicate o mașină și un autobuz a avut loc vineri dimineață pe Calea Dumbrăvii din Sibiu. În total, 20 de persoane au fost implicate în eveniment, iar patru dintre ele au avut nevoie de evaluare medicală.

Potrivit primelor cercetări făcute de polițiști, accidentul s-ar fi produs după ce o femeie de 40 de ani, din Sibiu, care conducea un autoturism pe strada Dimitrie Anghel, nu ar fi acordat prioritate la intersecția cu Calea Dumbrăvii. Mașina a intrat în coliziune cu un autobuz condus pe Calea Dumbrăvii, dinspre zona centrală, de un bărbat de 51 de ani, tot din Sibiu.

Un copil de 9 ani și o femeie de 76 de ani au fost răniți

În urma impactului, un copil de 9 ani, pasager în autoturism, și o femeie de 76 de ani, pasageră în autobuz, au fost răniți și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. La fața locului au ajuns două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o ambulanță SAJ și o autospecială de stingere. Echipajul SMURD a transportat copilul la CPU Luther, cu traumatism facial, iar echipajul SAJ a dus femeia de 76 de ani la UPU Sibiu.

Alte două persoane au refuzat transportul la spital

Alte două persoane, un minor și un adult, au fost evaluate medical la fața locului, însă au refuzat transportul la spital. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

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