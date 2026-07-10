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Locale· 1 min citire
Accident cu 20 de persoane implicate, în Sibiu. Un copil de 9 ani a ajuns la spital după impactul dintre o mașină și un autobuz
Accident în Sibiu/ Sursa foto: Sibiu100
Un accident rutier în care au fost implicate o mașină și un autobuz a avut loc vineri dimineață pe Calea Dumbrăvii din Sibiu. În total, 20 de persoane au fost implicate în eveniment, iar patru dintre ele au avut nevoie de evaluare medicală.
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