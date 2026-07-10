Casă făcută scrum într-o localitate din Mehedinți! Flăcările amenință alte șase locuințe, iar incendiul s-a extins la vegetația uscată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 iul. 2026, 19:06

Un incendiu de proporții a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Vrancea, comuna Burila Mare, județul Mehedinți, unde o locuință a fost cuprinsă în totalitate de flăcări. Vântul puternic a favorizat propagarea rapidă a focului, punând în pericol alte șase case din apropiere și extinzând incendiul la vegetația uscată din zonă. Pompierii intervin în condiții dificile pentru a limita dezastrul.

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